На трассе Киров - Пермь установили матерную табличку

На трассе Киров - Пермь появилась матерная табличка, которая предупреждает водителей о близости камеры. Фото выложили в группе "Злой кировчанин".

Автор фотографии Николай Смертин рассказал, что такую табличку поставили на трассе в конце недели. Скорее всего, ее установил разгневанный штрафом водитель.

Я езжу по этой дороге ежедневно, в четверг утром ее вроде еще не было. Камера на этом участке есть чуть дальше по ходу движения, стоит прямо на перекрестке. Ее незаметно, потому что она висит на столбе, высоко над дорогой. Камера появилась пару месяцев назад, и тот, кто постоянно там ездит, на нее попались. Перед этим участком примерно 4 километра прямой, ровной дороги и, разумеется, скорость там не 70 и не 90, - говорит Николай Смертин.

Автолюбитель рассказал, что знак ограничения скорости стоял там давно, а когда к нему привесили табличку с камерой - не все вовремя ее замечали.

Если превышение от 20 до 40 километров в час - то штраф 500 рублей. То есть если поедешь там со скоростью 92 километра в час - не так уж и быстро для трассы - то уже штраф, - добавил Николай.

Кстати, не в первый раз кировчане замечают необычные таблички. В Кирове повесили мемориальную доску ученому, который путешествовал во времени. Она расположилась на здании хладокомбината. На мемориальной табличке указано, что в этом здании с 2157 по 2176 год академик Петровский Валентин Павлович проводил эксперименты со временем.