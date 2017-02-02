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В Кирове откроется кинозал с гигантским экраном

02 февраля 2017, 12:21 4erry Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено администрацией кинотеатра "Колизей"
Первые зрители увидят сверхтехнологичное кино уже на следующей неделе

В кинотеатре "Колизей" откроется кинозал с гигантским экраном. Фильмы на двадцатиметровом экране можно будет увидеть с 9 февраля.  


В новом зале впервые в городе будет установлена передовая система звука Dolby Atmos. Эта система звука по всему миру стала такой же революцией, как несколько лет назад появление 3D-фильмов. Чтобы понять разницу между обычным кинотеатральным звуком и Atmos, представьте, что вы пересели из «Девятки» в «Лексус», вот примерно такие же ощущения, — пояснили в кинотеатре «Колизей». 

Руководство "Колизея" также рассказало, что на этом реконструкция кинотеатра не закончится. В ближайшие месяцы будет проведена реконструкция холла, туалетов и гардероба. 

Сеансы в новом зале начнут показывать со следующей недели. Билеты уже можно купить в кассах или на сайте кинотеатра.

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Комментарии 6

02 февраля 2017, 13:55 Камрад
Если покажут там старый добрый "Аватар" - отобьют потраченные "бабки"
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02 февраля 2017, 14:09 косяк
А как смотреть фильм на крайних рядах ,за проходом?
То-есть треть мест в кинотеатре изначально непокупаема
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02 февраля 2017, 14:24 Горожанин
у людей нет денег на развлечения.Вы будете в пролете.Все смотрят по интернету дома.Придут только на проверенные качественные картины, да и то не все.
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02 февраля 2017, 14:29 не свисти
Ой не свисти ка. Я каждую неделю почти хожу в киномакс, на громких премьерах по пятницам в первую неделю показа главный зал забит под завязку. На средненьких премьерах ползала всегда есть.
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02 февраля 2017, 14:31 Горожанин
косяк
А как смотреть фильм на крайних рядах ,за проходом?
То-есть треть мест в кинотеатре изначально непокупаема
Итак понятно что в центре лучше - и чё? Не ставить сиденья по краям? Гениально
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02 февраля 2017, 22:54 Офицер
...Чтобы понять разницу между обычным кинотеатральным звуком и Atmos, представьте, что вы пересели из «Девятки» в «Лексус», вот примерно такие же ощущения, — пояснили в кинотеатре «Колизей».
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У кого никогда не было "Девятки" или никогда не будет "Лексуса", как им сравнивать? Кстати, что именно надо сравнивать в девятке и Лексусе?
Налог ТС? (девятка имеет налог 600 руб. лексус 46000 руб)
Страховка ОСАГО (девятка 4000, лексус 20000 руб)
Про КАСКО лучше умолчать и не сравнивать.
Мах скорость? Расход на бензин? Объем перевозимого груза?
Девятка доставит из А в Б, не хуже лексуса причем с меньшими затратами.
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