В Кирове откроется кинозал с гигантским экраном

В кинотеатре "Колизей" откроется кинозал с гигантским экраном. Фильмы на двадцатиметровом экране можно будет увидеть с 9 февраля.



В новом зале впервые в городе будет установлена передовая система звука Dolby Atmos. Эт а система звука по всему миру стала такой же революцией, как несколько лет назад появление 3D - фильмов. Чтобы понять разницу между обычным кинотеатральным звуком и Atmos, представьте, что вы пересели из «Девятки» в «Лексус», вот примерно такие же ощущения, — пояснили в кинотеатре «Колизей».