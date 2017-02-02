В Кирове откроется кинозал с гигантским экраном

В Кирове откроется кинозал с гигантским экраном02 февраля 2017, 12:21 4erry Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено администрацией кинотеатра "Колизей"
Первые зрители увидят сверхтехнологичное кино уже на следующей неделе
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В кинотеатре "Колизей" откроется кинозал с гигантским экраном. Фильмы на двадцатиметровом экране можно будет увидеть с 9 февраля.
В новом зале впервые в городе будет установлена передовая система звука Dolby Atmos. Эта система звука по всему миру стала такой же революцией, как несколько лет назад появление 3D-фильмов. Чтобы понять разницу между обычным кинотеатральным звуком и Atmos, представьте, что вы пересели из «Девятки» в «Лексус», вот примерно такие же ощущения, — пояснили в кинотеатре «Колизей».
Руководство "Колизея" также рассказало, что на этом реконструкция кинотеатра не закончится. В ближайшие месяцы будет проведена реконструкция холла, туалетов и гардероба.
Сеансы в новом зале начнут показывать со следующей недели. Билеты уже можно купить в кассах или на сайте кинотеатра.
Комментарии 6
То-есть треть мест в кинотеатре изначально непокупаема
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У кого никогда не было "Девятки" или никогда не будет "Лексуса", как им сравнивать? Кстати, что именно надо сравнивать в девятке и Лексусе?
Налог ТС? (девятка имеет налог 600 руб. лексус 46000 руб)
Страховка ОСАГО (девятка 4000, лексус 20000 руб)
Про КАСКО лучше умолчать и не сравнивать.
Мах скорость? Расход на бензин? Объем перевозимого груза?
Девятка доставит из А в Б, не хуже лексуса причем с меньшими затратами.
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