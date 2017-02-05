Акробатический номер кировчанина на пилоне показали по Первому каналу

Акробатический номер кировчанина на пилоне показали по Первому каналу05 февраля 2017, 10:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи 1tv.ru
Егор прошел во второй тур конкурса
На Первом канале стартовал новый сезон популярного шоу "Минута славы". Все участники этого проекта обладают уникальным способностями. Конкурсанты на суд жюри представляют свои номера, главная цель которых - удивить.
В первом выпуске передачи показали кировчанина Егора Чуракова. Перед выступлением молодой человек немного рассказал о себе:
Когда я был совсем маленький, я очень любил ходить в цирк. В детстве я сказал себе: "Я хочу быть артистом, я хочу выходить на манеж". Но это была мечта. Родители говорили: "Зачем тебе это надо? Иди работать". Но однажды я решил, что ничего не теряю, и я пошел работать в цирк, параллельно учился цирковому искусству. С тех пор я воплотил свою мечту в реальность - я стал артистом цирка. У меня есть еще две такие мечты: я хочу увидеть весь мир и хочу сняться в кино. И я хочу воплотить свои мечты в реальность, я думаю, что это моя миссия.
Егор исполнил акробатический номер на пилоне.
После того, как номер был показан, члены жюри выразили свое мнение.
Егор, это было просто блестяще. Я хочу обратить внимание всех на то, как он это делал. Все движения были медленными, а это в 20 раз сложнее. Вы проходите во второй тур, - сказал Владимир Познер.
Это было потрясающе! Вы - настоящий артист! А кто вам поставил этот номер? Сами? - спросила Рената Литвинова.
Да, - ответил Егор.
Тогда круто! Браво! - сказала актриса.
Оригинально, высокохудожественно, впечатляюще. По звуку замечательно, я уже не говорю о том, что вы делали. Браво! - сказал Сергей Юрский.
Знаете, я внесу маленькую ложку дегтя. Мне чего-то не хватило, я был в ожидании. Понятно, что искусство может быть и таким, это ваше видение. Мне не хватило небольшого эффекта, выстрела в вашем номере, а так подведу итог - вы, конечно, в проекте. Поздравляю! - сказал Сергей Светлаков.
Кстати, оценить номер Егора вы можете прямо сейчас:
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