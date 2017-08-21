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Испытано на себе: каково это, впервые управлять самолетом

21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Елизавета Серегина
Журналист побывала за штурвалом сверхлегкого самолета

20 августа на аэродроме Кучаны отмечали День авиации. Наш журналист Лиза Серегина воспользовалась служебным положением и впервые в жизни поднялась в небо на двухместном самолете. И рассказала, каково это, держать в руках штурвал, и что делать, если форс-мажор.

Ехать пришлось далеко, аэропорт Кучаны находится в 30 километрах от Кирова. 20 августа на аэродроме проходило празднование Дня авиации. Организаторы мероприятия авиакомпания «Вяткаавиа»   принимали всех гостей радужно и приготовили для всех посетителей отличную программу.

На территории аэропорта стояли 4 самолета и 3 вертолета. Классно, что можно было не только фотографироваться с машинами, но и посидеть внутри.

До этого я летала всего один раз, и поэтому немного волновалась. Приехав на аэродром, я сразу пошла к самолету АН-2, на котором должна была лететь.

Все пошло не по плану.

Я сильно удивилась, когда пилот повел меня к другому самолету, который только что приземлился после выполнения в воздухе «бочки» и «штопора». Волнение сразу возросло, но пилот с 30-летним стажем Анатолий Лучанду заверил, что бояться нечего.

Поначалу наш двухместный сверхлегкий RA-2397G никак не заводился. В голове начали появляться мысли: «А вдруг он сломается в воздухе?», «Почему он не заводится?», «Что-то мне хочется выйти». И вот я уже расслабилась, мол, никуда не полетим, но тут услышала рев мотора, и мы тронулись. Самолет мягко оторвался от земли, и весь страх мгновенно исчез, перед глазами были только леса, поля, бескрайний горизонт и голубое небо. Осознание высоты пришло, когда я увидела крошечных людей на земле и маленькие самолеты на поле аэродрома.

Как я стала настоящим пилотом.

Через наушники и микрофон со мной связался пилот. Он предложил мне управлять самолетом и объяснил, как это нужно делать.

Я взялась за штурвал, управлять действительно оказалось несложно: штурвал от себя - поднимаешься выше, на себя – ниже, вправо и влево – соответственно. Но тут пилот отпустил штурвал управления, и я стала управлять самолетом одна. Было, с одной стороны, страшно, с другой – невероятно волнительно и радостно от того, что теперь ты сам – пилот.

После мы сделали несколько крутых поворотов, для меня это был настоящий экстрим. Внутри все перевернулось. Сердце уходило в пятки, я старалась крепче впиться руками в кресло. Я испугалась, но мне понравилось.

Это я вас еще аккуратно катаю, - посмеялся пилот, глядя на меня.

Приземлились мы так же мягко и спокойно, как и взлетели. Ощущения после полета – незабываемые, хочется как-нибудь снова вернуться на высоту, полюбоваться природой и поуправлять самолетом.

Веселый полет на «кукурузнике»

Поблагодарив пилота за незабываемый полет, я направилась дальше, к большому самолету, «кукурузнику» АН-2. С нами на АН-2 сели счастливчики, которые выиграли прогулочный полет. В кабине находилось много людей: взрослые мужчины, мамы с детьми, девушки. Все были ужасно взволнованы, особенно дети.

В сравнении с RA-2397G, полет на АН-2 мне показался менее экстремальным, хотя, как сказала одна из моих попутчиц, «трясло как в маршрутке». Дети, сидящие в кабине, визжали, когда пилот заходил на поворот. Все мы завороженно смотрели в окно самолета.

Наконец мы пошли на посадку и через несколько минут оказались на земле. Пассажиры поаплодировали пилотам, сфотографировались с ними и еще раз поздравили с Днем авиации. Благодарим за возможность полетать организаторов мероприятия авиакомпанию «Вяткаавиа».

Жизнь в городе Просто здорово

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