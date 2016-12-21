Cтало известно, кто ответит за коммунальную аварию на Красноармейской

Во вторник, 20 декабря, из-за коммунальной аварии на улице Красноармейской от водоснабжения отключили 5 домов. Об этом сообщили в пресс-службе "ККС".

Трубу прорвало в районе Дворца молодежи около 16.30. Разлившаяся вода смешалась со снегом. За несколько минут на 30-градусном морозе образовалась застывшая каша, в которой застрял троллейбус.

Водитель троллейбуса двигался по улице Красноармейской в сторону улицы Свободы. В районе дома № 28 транспорт потерял управление и его начало разворачивать сначала в одну сторону, а затем в другую. Задней частью троллейбус столкнулся с иномаркой Honda, а передней с ВАЗ 2114. ДТП обошлось без жертв, - объяснила пресс-секретарь УГИБДД по Кировской области Татьяна Вотинцева.

Нет воды. Дорожное происшествие случилось из-за серьезной коммунальной аварии. От водоснабжения отключили 2 жилых дома.

Авария произошла на трубопроводе, который принадлежит Дворцу молодежи. Ремонтировать его мы не можем. Наши специалисты провели отключение воды. Сейчас воды нет в домах 13 ,15, 17, 19 , 23 по улице Красноармейской, - объяснили в пресс-службе ККС.

Напомним, ночью 18 декабря на улице Комсомольской произошел прорыв трубы теплоснабжения диаметром 400 миллиметров. В результате аварии без теплоснабжения осталось 23 жилых дома, 1 детский сад, 12 организаций. Аварию помогали ликвидировать сотрудники МЧС.