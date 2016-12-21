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Cтало известно, кто ответит за коммунальную аварию на Красноармейской

21 декабря 2016, 18:15 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Михаила Соколова
Коммунальная авария на Красноармейской оставила без воды 5 домов

Во вторник, 20 декабря, из-за коммунальной аварии на улице Красноармейской от водоснабжения отключили 5 домов. Об этом сообщили в пресс-службе "ККС".

Трубу прорвало в районе Дворца молодежи около 16.30. Разлившаяся вода смешалась со снегом. За несколько минут на 30-градусном морозе образовалась застывшая каша, в которой застрял троллейбус.

Водитель троллейбуса двигался по улице Красноармейской в сторону улицы Свободы. В районе дома № 28 транспорт потерял управление и его начало разворачивать сначала в одну сторону, а затем в другую. Задней частью троллейбус столкнулся с иномаркой Honda, а передней с ВАЗ 2114. ДТП обошлось без жертв, - объяснила пресс-секретарь УГИБДД по Кировской области Татьяна Вотинцева.

Нет воды. Дорожное происшествие случилось из-за серьезной коммунальной аварии. От водоснабжения отключили 2 жилых дома.

Авария произошла на трубопроводе, который принадлежит Дворцу молодежи. Ремонтировать его мы не можем. Наши специалисты провели отключение воды. Сейчас воды нет в домах 13 ,15, 17, 19 , 23 по улице Красноармейской, - объяснили в пресс-службе ККС.

Напомним, ночью 18 декабря на улице Комсомольской произошел прорыв трубы теплоснабжения диаметром 400 миллиметров. В результате аварии без теплоснабжения осталось 23 жилых дома, 1 детский сад, 12 организаций. Аварию помогали ликвидировать сотрудники МЧС.  

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Комментарии 6

21 декабря 2016, 19:10 Горожанин
так кто же ответит за аварию?
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21 декабря 2016, 20:41 Горожанин
Кто кто да никто!
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21 декабря 2016, 21:14 Фунтик
- Нет воды. Дорожное происшествие случилось из-за серьезной коммунальной аварии. От водоснабжения отключили 2 жилых дома. -
- Сейчас воды нет в домах 13 ,15, 17, 19 , 23 по улице Красноармейской, - объяснили в пресс-службе ККС. -
Эт как так?
Ответить
22 декабря 2016, 04:16 Горожанин
Коммуникации изношены, на пределе.Может начаться катастрофа.Эта власть только тырит по карманам, о людях не думает. Думайте
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22 декабря 2016, 07:50 Алексей
Любопытная закономерность: когда происходят крупные коммунальные аварии тут же наши "СМИ" публикуют "информацию" от ККС или КТК (т.е. от Т-Плюс) которые по сути владеют практически всеми наружными сетями города, и всегда оказывается, что это какие-то особенные сети к которым Т-Плюс якобы не имеет отношения. Причем ни разу не было подтверждения информации от того кого Т-Плюс объявило виновным, их мнение вообще не озвучивается. По моему врут.
Ответить
22 декабря 2016, 10:53 Горожанин
Алексей
Любопытная закономерность: когда происходят крупные коммунальные аварии тут же наши "СМИ" публикуют "информацию" от ККС или КТК (т.е. от Т-Плюс) которые по сути владеют практически всеми наружными сетями города, и всегда оказывается, что это какие-то особенные сети к которым Т-Плюс якобы не имеет отношения. Причем ни разу не было подтверждения информации от того кого Т-Плюс объявило виновным, их мнение вообще не озвучивается. По моему врут.
по-моему, сетями владеют не КТК, а город.
Ответить

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