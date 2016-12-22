В Кирове пройдет открытие главной новогодней елки и ледового городка

В Кирове пройдет открытие главной новогодней елки и ледового городка22 декабря 2016, 11:49 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Мероприятие начнется в 16 часов на Театральной площади
В Кирове на этой неделе состоится открытие главной новогодней елки. Об этом рассказали в горадминистрации.
Мероприятие пройдет в пятницу, 23 декабря, с 16 часов на Театральной площади. Там состоится открытие ледового городка "Изумрудный город" и главной елки Кирова.
Для самых маленьких жителей города подготовлено театрализованное представление с участием героев сказки Александра Волкова: Гудвина, Страшилы, Элли, Гингемы, Урфина Джуса.
В конце праздника на Театральной площади появится главный Дед Мороз Кирова и Васнецовская Снегурочка, которые зажгут огни на елке.
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