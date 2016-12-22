В Кирове пройдет открытие главной новогодней елки и ледового городка

В Кирове на этой неделе состоится открытие главной новогодней елки. Об этом рассказали в горадминистрации.

Мероприятие пройдет в пятницу, 23 декабря, с 16 часов на Театральной площади. Там состоится открытие ледового городка "Изумрудный город" и главной елки Кирова.

Для самых маленьких жителей города подготовлено театрализованное представление с участием героев сказки Александра Волкова: Гудвина, Страшилы, Элли, Гингемы, Урфина Джуса.

В конце праздника на Театральной площади появится главный Дед Мороз Кирова и Васнецовская Снегурочка, которые зажгут огни на елке.