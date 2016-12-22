Никита Белых поправился в СИЗО на 20 килограммов

Экс-губернатор Кировской области сильно поправился за то время, что провел в СИЗО. Также у Никиты Белых обострились хронические заболевания, он не менее 30 раз вызывал врачей. Об этом сообщают корреспонденты bfm.ru, которые 21 декабря побывали на заседании суда в Москве.

Все, кто присутствовал на заседании, отметили, что Белых набрал порядка 20 килограммов, когда как летом костюм на нем буквально висел. Из родных поддержать его приехали невеста Екатерина Рейферт и брат Александр Белых.

На заседании 21 декабря рассматривался вопрос о продлении ареста бывшему главе Кировской области. Адвокаты просили для подзащитного изменить меру пресечения на домашний арест. Жилье готова была предоставить невеста Никиты Белых, которая в Подмосковье арендовала дом. По словам адвокатов и самого Никиты, в последнее время у него обострились хронические заболевания, он не менее 30 раз вызывал врачей.

Моего подзащитного беспокоят постоянные боли в спине, он даже отказывается от прогулок. Он горстями употребляет лекарства. В острых случаях ему делают инъекции. Он находится в подавленном состоянии из-за заболеваний, которые обострились. По делу допрошены более 20 высокопоставленных должностных лиц, проведены все возможные следственные действия. Все, что остается — это дождаться результатов экспертизы фонограмм, которая ориентировочно будет завершена в конце февраля, — сказал адвокат Андрей Грохотов.

Представитель Следственного комитета России был против домашнего ареста, отметив, что это может помешать расследованию уголовного дела: он может угрожать свидетелям или скрыться.

Сам Никита Белых назвал аргументы следствия просто смешными. Он сказал, что его общегражданский и заграничный паспорта давно изъяты следователями, а потому бежать за рубеж он не может.

Никаких угроз и попыток давления на свидетелей мною, в отличие от следствия, не предпринималось, — сказал Никита Белых.

При этом он добавил, что уже пять месяцев не является губернатором, поэтому никакого давления на своих подчиненных он в принципе оказывать не может.

Напомним, что 21 декабря суд продлил срок ареста для Никиты Белых до 24 марта 2017 года.