Кировским депутатам выдадут планшеты ради экономии бюджета

Кировским народным избранникам выдадут планшеты для чтения и принятия законов. С такой инициативой выступил депутат Алексей Кузьмин.

Депутатам Кировской гордумы предложили на комиссиях и пленарном заседании работать исключительно с электронными документами ради эффективного использования ресурсов и ускорения процессов ознакомления с материалами.

Чтобы не тратить бюджетные средства, обратился к одному из сотовых операторов, который любезно согласился безвозмездно передать 36 планшетов народным избранникам. Считаю, что в век высоких и быстрых технологий распечатывать по 50-200 страниц для каждого депутата на каждое заседание комиссии и Думы совершенно неправильным, - объяснил свою позицию Алексей Кузьмин.

Точную цифру, сколько сэкономит бюджет, пока назвать тяжело. Этот вопрос еще изучается. Депутаты в возрасте по желанию смогут получать бумажные носители.

Затраты могу понадобиться для специального сканера, который быстро может сканировать большой объем документов. Но в любом случае экономия будет и на бумаге, и на времени. Абсолютно все депутаты были согласны с этим предложением. Оно уже озвучивалось на постоянных комиссиях, - продолжил депутат Кузьмин.

К слову, в среднем, чтобы рассмотреть один закон или поправку, на одного депутата нужно потратить 500 листов бумаги формата А4. Их стоимость 210 рублей. В городской думе 36 депутатов. Соответственно, чтобы рассмотреть один закон, нужно потратить 7 560 рублей на одного депутата. Окончательно вопрос об использовании планшетов будет рассмотрен и, скорее всего, одобрен уже после новогодних праздников.