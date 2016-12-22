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Главная Новости 18-летний кировчанин, который из ревности забил до смерти подругу, уже убивал из-за любви к ней

18-летний кировчанин, который из ревности забил до смерти подругу, уже убивал из-за любви к ней

22 декабря 2016, 13:22 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
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У 25-летней Ольги осталось двое детей

Стали известны подробности жестокого убийства молодой женщины в Опаринском районе. Знакомые погибшей Ольги Лукиной рассказали, что до смерти ее забил 18-летний молодой человек по имени Святослав, с которым она встречалась. 

Отношения Ольги и Святослава начались в 2016 году. Ольга ушла к 18-летнему парню от супруга. Не остановило женщину даже то, что у нее двое маленьких детей.

На фото Ольга справа

Святослав был неуравновешенным, много пил, учился в коррекционной школе, - рассказали жители поселка. - Что привлекло в нем Ольгу, не понятно.

Более того, несмотря на достаточно юный возраст, у 18-летнего парня были серьезные проблемы с законом. В Следственном комитете рассказали, что Святослав уже был судим за причинение смерти по неосторожности и умышленное причинение легкого вреда здоровью, тогда ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. 

Весной он убил мужчину. Тоже из-за ревности. Приревновал Ольгу, - рассказала приятельница погибшей женщины. 

Сейчас Святославу Попову грозит 15 лет тюрьмы. Ольгу Лукину похоронили во вторник, 20 декабря. Дети сейчас будут жить с отцом.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 декабря. Ольга была в гостях, позвонила своему молодому человеку и попросила, чтобы он ее встретил. Когда Святослав пришел за ней, приревновал и несколько раз ударил ее по лицу. Затем он отвез девушку на санках в больницу. 19 декабря Ольга умерла. 
 

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Комментарии 7

22 декабря 2016, 13:40 Демон
Такой же полудурок ходит по пригородным поездам,с тетрадкой что-то записывает.Говорят, что тоже умственно отсталый, с ключами от туалетов, с начальником поезда рядом.Открывает бесцеремонно туалеты, тоже хз что от его ожидать.
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22 декабря 2016, 13:44 Лешак
за первое убийство надо было закрыть и проблем бы не было!
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22 декабря 2016, 13:47 Кировчанин
Трагедия, конечно. Вот до чего доводит "любовь"и ревность!""Отелло рассвирепело и задушило Дездемону".
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22 декабря 2016, 13:48 111
Ударил по лицу? И от этого она скончалась? Еще напишите от пощечины!
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22 декабря 2016, 13:56 Литвинов
Мутант.
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22 декабря 2016, 14:32 Гостья
Не просто ударил, а избил так, что даже в больнице не смогли ее откачать, так уж получилось, что я знала эту девушку лично, а этот молодой человек с детства был не совсем адекватным человеком. Что Оля в нем нашла не понимаю. Жаль детей и жаль бывшего мужа Ольги, ведь ему теперь будет не просто. Надеюсь, что теперь этого паренька посадят на долго...
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22 декабря 2016, 14:45 Я
Жаль конечно, но видимо она тоже далеко не адекватная была.
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