18-летний кировчанин, который из ревности забил до смерти подругу, уже убивал из-за любви к ней

Стали известны подробности жестокого убийства молодой женщины в Опаринском районе. Знакомые погибшей Ольги Лукиной рассказали, что до смерти ее забил 18-летний молодой человек по имени Святослав, с которым она встречалась.

Отношения Ольги и Святослава начались в 2016 году. Ольга ушла к 18-летнему парню от супруга. Не остановило женщину даже то, что у нее двое маленьких детей.

На фото Ольга справа

Святослав был неуравновешенным, много пил, учился в коррекционной школе, - рассказали жители поселка. - Что привлекло в нем Ольгу, не понятно.

Более того, несмотря на достаточно юный возраст, у 18-летнего парня были серьезные проблемы с законом. В Следственном комитете рассказали, что Святослав уже был судим за причинение смерти по неосторожности и умышленное причинение легкого вреда здоровью, тогда ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Весной он убил мужчину. Тоже из-за ревности. Приревновал Ольгу, - рассказала приятельница погибшей женщины.

Сейчас Святославу Попову грозит 15 лет тюрьмы. Ольгу Лукину похоронили во вторник, 20 декабря. Дети сейчас будут жить с отцом.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 декабря. Ольга была в гостях, позвонила своему молодому человеку и попросила, чтобы он ее встретил. Когда Святослав пришел за ней, приревновал и несколько раз ударил ее по лицу. Затем он отвез девушку на санках в больницу. 19 декабря Ольга умерла.

