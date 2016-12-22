Стало известно, где работает бывший министр здравоохранения Елена Утемова

Бывший министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова нашла работу в Чебоксарах. Об этом рассказал кировский врач Константин Копанев.

Елена Утемова сейчас занимает пост заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в Первой Чебоксарской городской больнице имени Осипова.

Вчера я ей позвонил и объяснил, что я тоже внес свой вклад в то, что она не министр и что она в Чебоксарах и с настырностью сейчас пытается стать главным врачом первой больницы города Чебоксары. Она клятвенно заверила, что не стремится стать главным врачом. Поживем - увидим. Следим за карьерой Елены Дмитриевны, - сказал Константин Копанев.

К слову, зампред Правительства области Дмитрий Матвеев, который покинул свой пост в один день с Еленой Утемовой, сейчас тоже находится в Чебоксарах. Возглавляет одну из госфирм.

Напомним, после ареста экс-губернатора Никиты Белых в правительстве Кировской области начались кадровые чистки. В результате состав высокого руководства практически полностью обновился. Кстати, некоторым членам команды Белых удалось сохранить руководящие посты. Так, экс-зампреда правительства Кировской области и бывшего министра внутренней и информационной политики Бориса Веснина пригласили на работу в Севастополь. Он возглавляет департамент общественных коммуникаций.