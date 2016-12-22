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Главная Новости Стало известно, где работает бывший министр здравоохранения Елена Утемова

Стало известно, где работает бывший министр здравоохранения Елена Утемова

22 декабря 2016, 16:58 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото скриншот с видео gtrk-vyatka.ru
Она продолжает строить карьеру в медицине

Бывший министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова нашла работу в Чебоксарах. Об этом рассказал кировский врач Константин Копанев.

Елена Утемова сейчас занимает пост заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в Первой Чебоксарской городской больнице имени Осипова.

Вчера я ей позвонил и объяснил, что я тоже внес свой вклад в то, что она не министр и что она в Чебоксарах и с настырностью сейчас пытается стать главным врачом первой больницы города Чебоксары. Она клятвенно заверила, что не стремится стать главным врачом. Поживем - увидим. Следим за карьерой Елены Дмитриевны, - сказал Константин Копанев.

К слову, зампред Правительства области Дмитрий Матвеев, который покинул свой пост в один день с Еленой Утемовой, сейчас тоже находится в Чебоксарах. Возглавляет одну из госфирм. 

Напомним, после ареста экс-губернатора Никиты Белых в правительстве Кировской области начались кадровые чистки. В результате состав высокого руководства практически полностью обновился. Кстати, некоторым членам команды Белых удалось сохранить руководящие посты. Так, экс-зампреда правительства Кировской области и бывшего министра внутренней и информационной политики Бориса Веснина пригласили на работу в Севастополь. Он возглавляет департамент общественных коммуникаций.

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Комментарии 9

22 декабря 2016, 17:05 Горожанин
В Кирове медицину развалила, теперь в Чебоксарах займется) Гоните ее взашей чувачки!
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22 декабря 2016, 17:23 горожанин
Горожанин
В Кирове медицину развалила, теперь в Чебоксарах займется) Гоните ее взашей чувачки!
для вас хоть в лепешку разбейся вечно недовольны...
Ответить
22 декабря 2016, 19:09 Горожанин
горожанин
для вас хоть в лепешку разбейся вечно недовольны...
В каком это месте ты разбился в лепешку?
Ответить
22 декабря 2016, 19:10 Константин Копанев
https://vk.com/konstantinkopanef?w=wall308751721_4830%2Fall
Ответить
22 декабря 2016, 19:51 Горожанин
Константин Копанев
https://vk.com/konstantinkopanef?w=wall308751721_4830%2Fall
Пшел нах... добродушный.
Ответить
22 декабря 2016, 19:58 Гость
Константин Копанев
https://vk.com/konstantinkopanef?w=wall308751721_4830%2Fall
Чуваши пеньки тупые они это поймут поздно.
Ответить
22 декабря 2016, 20:13 Ответ
Горожанин
Пшел нах... добродушный.
жила была наденькина тёлочкина. ее отец, небольшая шишечка на заводе внушал ей с детства ты надюша должна выйти замуж за такую же шишечку. и она смогла охмурить гея олежку. чем не понятно так как гейство в крови у него было. зато наденька стала женой шишечки профессорской
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22 декабря 2016, 20:53 2
Что за новость?,давно это известно.
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22 декабря 2016, 20:55 Тожегорожанин
горожанин
для вас хоть в лепешку разбейся вечно недовольны...
Эта тварь здравоохранение в области окончательно доразвалила: о всех её делишках и преступлениях не осведомлён, но точно знаю, что обрекла она на болезни и на гибель сотни лёгочных больных, уничтожив отлично оснащённое городское пульмонологическое отделение в Северной больнице. А вместо того, чтобы по высшему уровню оснастить онкодиспансер для всех трудящихся, лично свою онко-маман отвезла лечиться за границу. Хороший министр, правда?
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