Администрация собирается наградить героя, который вытащил ребенка из пруда у цирка

Власти Кирова вместе с сотрудниками МЧС разыскивают мужчину, который спас мальчика на пруду у цирка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В конце ноября наша редакция опубликовала историю о чудесном спасении мальчика, который на "ватрушке" съехал с горки и угодил прямо в пруд у цирка. Ребенок удержался на надувных санках, в воду не упал, но сильно испугался и громко заплакал.

Мама мальчика начала тут же снимать с себя верхнюю одежду, чтобы броситься в воду на помощь ребенку, но ее остановил молодой человек, который моментально скинул с себя одежду, разделся до плавок и нырнул в пруд. Мальчика спасли, но мужчина не стал называть свое имя и отказался от вознаграждения.

Администрация города и управление МЧС по Кировской области пытается разыскать мужчину, чтобы поощрить его и поблагодарить. Какая именно награда ждет отзывчивого кировчанина, не сообщается.

Если вы знаете, как связаться с отважным молодым человеком, сообщите об этом редакции по телефону 71-49-49