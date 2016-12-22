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Главная Новости Администрация собирается наградить героя, который вытащил ребенка из пруда у цирка

Администрация собирается наградить героя, который вытащил ребенка из пруда у цирка

22 декабря 2016, 20:01 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Мужчина решил оставить свою личность в тайне

Власти Кирова вместе с сотрудниками МЧС разыскивают мужчину, который спас мальчика на пруду у цирка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В конце ноября наша редакция опубликовала историю о чудесном спасении мальчика, который на "ватрушке" съехал с горки и угодил прямо в пруд у цирка. Ребенок удержался на надувных санках, в воду не упал, но сильно испугался и громко заплакал.

Мама мальчика начала тут же снимать с себя верхнюю одежду, чтобы броситься в воду на помощь ребенку, но ее остановил молодой человек, который моментально скинул с себя одежду, разделся до плавок и нырнул в пруд. Мальчика спасли, но мужчина не стал называть свое имя и отказался от вознаграждения.

Администрация города и управление  МЧС по Кировской области пытается разыскать мужчину, чтобы поощрить его и поблагодарить. Какая именно награда ждет отзывчивого кировчанина, не сообщается.

Если вы знаете, как связаться с отважным молодым человеком, сообщите об этом редакции по телефону 71-49-49

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Комментарии 5

22 декабря 2016, 21:24 Горожанин
Администрация чего то поздно всполошилась, видимо план к концу года не выполнили по награжденным
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22 декабря 2016, 21:35 Горожанин
Надо наградить. Если, конечно, он сам этого захочет.
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22 декабря 2016, 21:45 Горожанин
Горожанин
Администрация чего то поздно всполошилась, видимо план к концу года не выполнили по награжденным
А сколько надо по плану?
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22 декабря 2016, 22:36 Горожанин
Горожанин
Администрация чего то поздно всполошилась, видимо план к концу года не выполнили по награжденным
У Быкова просто некуда очередную медаль приделать. Грудь узкая. Пора на лоб приделывать
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22 декабря 2016, 23:07 ghj67h
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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