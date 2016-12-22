Несколько домов в Кирове в выходные останутся без отопления

В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, в нескольких домах Нововятского района города Кирова не будет отопления, об этом сообщается на сайте «Нововятск.РФ»

На сайте уточнили, что информация поступила от кировской теплоснабжающей компании:

От подачи тепла отключат дома № 57а, 59, 61, 61а по улице Кирова и дома № 168, № 170 (школа № 65), № 172 по улице Советской.

Отопление будет отсутствовать с 8 до 19 часов оба дня. Причина отключения – ремонтные работы на теплотрассе.