Несколько домов в Кирове в выходные останутся без отопления

Об отключении предупредила теплоснабжающая компания
Несколько домов в Кирове в выходные останутся без отопления22 декабря 2016, 22:02 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива Pro Города
В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, в нескольких домах Нововятского района города Кирова не будет отопления, об этом сообщается на сайте «Нововятск.РФ»
На сайте уточнили, что информация поступила от кировской теплоснабжающей компании:
От подачи тепла отключат дома № 57а, 59, 61, 61а по улице Кирова и дома № 168, № 170 (школа № 65), № 172 по улице Советской.
Отопление будет отсутствовать с 8 до 19 часов оба дня. Причина отключения – ремонтные работы на теплотрассе.
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