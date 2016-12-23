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Главная Новости В Кирове валокордин и "Боярышник" будут продавать по рецептам

В Кирове валокордин и "Боярышник" будут продавать по рецептам

23 декабря 2016, 10:09 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
Ограничения хотят ввести после массового отравления

Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник". Об этом сообщает news.mail.ru.

Препараты собираются продавать в аптеках только по рецептам, которые выдают врачи, и в небольших упаковках. Решением этого вопроса займутся в ближайшее время. 

Напомним, что такие ограничения хотят ввести после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. По информации ren.tv, в больницах Иркутской области на 23 декабря от отравления контрафактным лосьоном умерли 74 человека. Общее число пострадавших превысило 120 человек.

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Комментарии 7

23 декабря 2016, 10:55 Лариса Ивановна (Ларрриссскааа!!!)
Бедный, бедный Йорик! Тьфу, бедный Официр! Что с ним будет?
Он же без боярышника никуда!
Бедный , бедный!
Мне даже его немного жаль, так , чуть чуть.
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23 декабря 2016, 10:56 Горожанин
дурдом страна
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23 декабря 2016, 11:19 Горожанин
Скоро "Незамерзайка" будет по рецептам, когда кучка идиотов отравится массово. Страна сошла с ума, раздули из мухи слона.
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23 декабря 2016, 11:37 гость
Тем кто это решил самим боярышник пить пора. Как связана жидкость для ванн под названием Боярышник с валокордином, который продается в аптеках, и 40 мл которого стоит как бутылка хорошей водки. Кто его вместо водки покупать будет? Ничего с подпольной водкой сделать не могут и не хотят.Не пущать без разбора-это единственное на что способны. В аптеках 30% лекарств на спирту. Давайте всё запрещайте:по рецептам календулу от ожогов, микстуру от кашля, йод-он тоже на спирту и какой-нибудь дурак выпить может. Страна непуганых идиотов.
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23 декабря 2016, 12:01 gh5fsd
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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23 декабря 2016, 12:07 Фунтик
Лучшеб боролись с чуркабесами, которые на каждом углу шкаладромами торгуют и палёной водкой по 150 рублей!! А участковых всех по увольнять, на чьих территориях находятся эти поганые полумагазинчики!!!
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23 декабря 2016, 12:12 Горожанин
гость
Тем кто это решил самим боярышник пить пора. Как связана жидкость для ванн под названием Боярышник с валокордином, который продается в аптеках, и 40 мл которого стоит как бутылка хорошей водки. Кто его вместо водки покупать будет? Ничего с подпольной водкой сделать не могут и не хотят.Не пущать без разбора-это единственное на что способны. В аптеках 30% лекарств на спирту. Давайте всё запрещайте:по рецептам календулу от ожогов, микстуру от кашля, йод-он тоже на спирту и какой-нибудь дурак выпить может. Страна непуганых идиотов.
А причём тут вот это "Страна непуганых идиотов."?
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