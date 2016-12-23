В Кирове валокордин и "Боярышник" будут продавать по рецептам

В Кирове валокордин и "Боярышник" будут продавать по рецептам23 декабря 2016, 10:09 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Ограничения хотят ввести после массового отравления
Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник". Об этом сообщает news.mail.ru.
Препараты собираются продавать в аптеках только по рецептам, которые выдают врачи, и в небольших упаковках. Решением этого вопроса займутся в ближайшее время.
Напомним, что такие ограничения хотят ввести после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. По информации ren.tv, в больницах Иркутской области на 23 декабря от отравления контрафактным лосьоном умерли 74 человека. Общее число пострадавших превысило 120 человек.
Комментарии 7
Он же без боярышника никуда!
Бедный , бедный!
Мне даже его немного жаль, так , чуть чуть.
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