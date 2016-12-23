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Текстовая онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

23 декабря 2016, 12:04 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Самые важные моменты мероприятия

23 декабря в 12 часов началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Мы ведем прямую текстовую трансляцию этого мероприятия и будем держать вас в курсе событий, публикуя только самые важные моменты конференции. 

11:54

Почти все журналисты заняли свои места. Свободных стульев уже нет. В этом году рекордное число журналистов - 1437. Много иностранных корреспондентов. Вспоминают журналиста из Кирова, который задал вопрос по квас. 

11:03

Радио "Маяк" Валерий Санфиров: В каком состоянии находится российская экономика?

Путин: В прошлом году по ВВП у нас был спад 3,7 процента. В этом году спад будет минус 0,5-0,6. За счет чего происходит рост? За счет роста в машиностроении, легкой, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности. Динамика хорошая и надо ее сохранить. Инфляция была достаточно высокой. Связано это было с импортозамещением, возникли некоторые диспропорции на рынке, мы не все могли заместить. Но мы теперь наблюдаем хорошую динамику. Инфляция снижается. Дефицит бюджета. Он был в прошлом году 2,6. В этому году он будет повыше. За 10 месяцев был 2,4. Будет 3,7. Это - вполне приемлемая величина. При этом баланс внешней торговли - более 70 000 000 000 долларов. Радует снижение оттока капитала. 

11:28 

Корреспондент "Эхо Москвы": Мы видим много антикоррупционных шоу. К примеру, господин Бельянинов. Его уничтожили, а дело оказалось пшиком. Или господин Улюкаев. Не кажется ли вам, что большие коррупционные дела превращаются в имитацию, что это не борьба с коррупцией, а борьба за место за вашим столом? И последний вопрос: следите ли вы за ходом дела об убийстве Немцова?

Путин: Начнем с последней части вашего вопроса. Я слежу за всеми резонансными делами, в том числе за делом об убийстве Немцова. Считаю, что виновные должны быть найдены. В том, что люди, находящиеся в правоохранительных органах, могут совершать тяжелые правонарушения, ничего удивительного нет. Это происходит не только у нас. Возьмите убийство нашего посла в Турции. Вспомните, кто его убил.

Далее президент говорит, что в отношении Бельянинова не было заведено никакого дела. На вопрос об Улюкаеве отвечает, что с ним лично не разговаривал. Но материалы дела позволяют снять его с должности из-за утраты доверия. В остальном разберется суд. 

11:39 

The Wall Street Journal: Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента?  

Путин: Сразу спрошу, с какой стороны?

The Wall Street Journal: Со стороны РФ. 

Путин: Это, конечно, возможно, но нецелесообразно. 

The Wall Street Journal: Вы говорили об укреплении боевого потенциала армии, не могли бы подробнее рассказать об этом? 

Путин: Меня удивили высказывания представителей действующей администрации США о том, что ВС США - самые мощные в мире. С этим никто не спорит. Напомню, я говорил об укреплении "ядерной триады". Да, ракет, подлодок и авианосцев у США больше, мы не спорим. Мы просто говорим, что Россия сильнее любого агрессора. В силу модернизации наших вооруженных сил, в силу нашей территории, в силу нашей истории и сегодняшнего состояния нашего общества. Здесь много составляющих. Мы не скрываем, что провели большую работу по модернизации ракетных войск, морской и авиационной составляющей.

13:00

Журналист из Вологды: Вопрос об импортозамещении, то, на чем стоит наша экономика. Не считаете ли вы, что нужно создать клуб производителей, наиболее ярких представителей бизнеса, которые добились  в этой области успеха.  

Путин: Импортозамещение дает свои плоды, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентов. У нас очень серьезные шаги сделаны в импортозамещении по ряду отраслей: фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность, машиностроение, дорожная техника. У нас реальные серьезные изменения. Я уже не говорю про оборонку. Мы не собираемся изолироваться. Российская экномика может быть частю мировой. 

13:10

"Алтайская правда": как решается проблема задолженности регионов по кредитам? 

Путин: Правительство поддерживает все регионы. Регионов - доноров мы поддерживаем, развиваем инфраструктуру. Что касается задолженности. Задолженность не должна быть более 50 процентов от доходов региона. Только пять регионов нарушили этот принцип. И им нужна поддержка особенная. Но в целом у регионов задолженность свыше двух триллионов рублей. Правительство приняло решение перекредитовать эти регионы, на это было направлено 380 000 000 000 рублей. Кредиты в коммерческих банках были погашены, а Минфин выдает кредиты под символический процент -0,1. Работа будет продолжена в этом направлении. 

13:18

ВВС: Прокомментируйте заявления о хакерских атаках на США, которые, по словам Обамы, повлияли на президентские выборы и о которых говорилось, что за этим стоит Россия. Возможна ли новая гонка вооружений?

Путин: Предпосылки новой гонки вооружений были созданы после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Мы развиваем вооружение, делаем это эффективно, но мы все делаем в рамках договоренностей. Мы никогда не пойдем на то, чтобы тратить на гонку вооружений ресурсы, которые нам не по карману. Мы сокращаем расходы на оборону, так как мы уже сделали все необходимое, чтобы выйти на тренд модернизации. К 2021 году у нас будет 70 процентов новейших вооружений. О хакерских атаках: проигравшие всегда ищут виноватых на стороне. Откуда эти хакеры? Никто не знает. Сейчас информационные технологии позволяют узнать, из какой страны были эти хакеры. Причем здесь Россия? Что касается нашего разговора с Обамой, то я никогда об этом публично не говорю, это мое правило. 

13:41

Предствитель агентства "Турция" попросил прокомментировать российско-турецкие отношения в связи с недавно произошедшими событиями. 

Путин: Убийство нашего посла - настоящая трагедия. Это было покушение на Россию, российско-турецкие отношения. Помешает ли это развитию отношении? Нет, потому что мы понимаем их важность и будем их развивать. Нам удавалось раньше находить компромиссы, которые будем, надеюсь, находить и в будущем. 

14:18

Издание "Мир": Вы помните громкое дело о живодерках из Хабаровска. Может,  стоит подумать о создании должности уполномоченного по правам животных? 

Путин: По правам животных... Звучит красиво, в первую очередь, у владельцев животных, у них есть такие права. Вы знаете, что есть предложения по поводу ужесточения законодательных норм. Регулирование, конечно, должно быть. В рамках разумного, но должно быть.  

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