Невеста Никита Белых со слезами на глазах: "Важные документы для свадьбы потеряны"

Невеста Никиты Белых Екатерина Рейферт и адвокаты экс-губернатора 23 декабря дают пресс-конференцию, чтобы рассказать об обстоятельствах расследования и нахождения обвиняемого в СИЗО.

Один из первых вопросов, которые задали журналисты, был вопрос о свадьбе.

О желании Никиты Белых и Екатерины Рейферт стало известно еще летом, но до сих пор брак не зарегистрирован. На многочисленные просьбы о регистрации брака в следственный комитет звучали странные ответы. И до сих пор следствие находит любые способы затянуть, отказать и так далее. Вплоть до того: "Ответ есть, он вам отправлен, но где-то потерялся", - начал рассказ о затяжной процедуре адвокат Андрей Денисов.

Я бы хотела отметить, что каждое наше слово, это не про картинки из интернета, а про живых людей. И каждый человек нуждается в поддержке близких людей, - добавила Екатерина.

Защита рассказала, что до сих пор не удалось получить разрешение на посещения невестой изолятора. И паспорт Никиты Белых находится у следствия. Это важные документы, которые нужны для регистрации брака.

Давайте будем честными, у нас нет документов, потому что они потеряны экспидицией. Единственный документ от следствия, который есть у меня на руках - это полный отказ предоставить мне копии каких-либо документов, - дополняет слова адвоката Екатрина Рейферт.

Мама Никиты Юрьевича тоже не допускается в СИЗО, хотя не имеет никакого отношения к делу. Адвокатам можно посетить подзащитного только один-два раза в неделю. Два раза - редкость.

Раз или два в неделю отправлять телеграммы. По несколько за раз. На каждом ставит даты. Потому что письмо может прийти через месяц. Это сложно, потому что много цензуры. Потому что если цензору что-то не понравится, письмо просто не дойдет. Это единственная коммуникация, которая существует.

На текущий момент, регистрация брака - это единственная возможность оказать моральную поддержку. Никаких других прав регистрация брака мне не дает. И почему так ведет себя следствие, большой вопрос.

Пока влюбленные общаются только телеграммами. Екатерина отправляет их раз или два в неделю, по нескольку за раз. На каждой ставит дату, потому телеграмма может прийти через месяц. Писать сложно, потому что много цензуры. Если цензору что-то не понравится, письмо не дойдет. Телеграммы - единственная коммуникация между Екатериной и Никитой.