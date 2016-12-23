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Главная Новости В Кирове умерла известный педагог Нина Щеглова

В Кирове умерла известный педагог Нина Щеглова

23 декабря 2016, 16:29 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
администрации Кирова
Похороны пройдут 24 декабря

В Кирове умерла руководитель детского сада №107. Об этом рассказали в горадминистрации. 

В мэрии уточнили, что Нина Щеглова тяжело болела. 22 декабря она умерла. Заведующей было 60 лет. 

Яркий, талантливый педагог, за годы руководства детским садом она сплотила вокруг себя коллектив единомышленников и профессионалов. Вдумчивая и мудрая, Нина Васильевна останется в памяти коллег, родителей и воспитанников жизнелюбивым, искренним, честным и добрым педагогом и руководителем, - отмечают коллеги заведующей. 

Прощание с Ниной Щегловой состоится 24 декабря в ритуальном зале железнодорожной больницы с 9.30 до 10.00, отпевание - в 11.00 в Троицкой церкви.

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