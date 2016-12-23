В Кирове планируют снести шесть зданий в районе Филармонии

В пятницу, 23 декабря 2016 года, стало известно, какие дома подлежат сносу в рамках развития застроенной территории у Филармонии.

Эти здания находятся в квартале улиц Орловская - Свободы -Ленина - Воровского, где собрались возвести элитный жилой комплекс, сообщает портал vkirove.ru.

Адреса зданий, подлежащих сносу:

Орловская 20, 20 а, 20 б,

Свободы 100,

Ленина, 99 в,

Орловская, 16.

Кроме того, еще два дома подлежат реконструкции - по улице Орловской 18 и 22.

Суммарно в домах, которые собираются снести, проживает около двух сотен человек - всех их расселят в новые квартиры. Напомним, что еще в 2014 году муниципалитет и застройщик заключили договор на развитие застроенной территории.