В Кирове планируют снести шесть зданий в районе Филармонии

В Кирове планируют снести шесть зданий в районе Филармонии23 декабря 2016, 21:02 Алиса Белых Возрастное ограничение: 6+
из открытых источников
Сносу подлежат здания по улицам Орловской и Свободы
В пятницу, 23 декабря 2016 года, стало известно, какие дома подлежат сносу в рамках развития застроенной территории у Филармонии.
Эти здания находятся в квартале улиц Орловская - Свободы -Ленина - Воровского, где собрались возвести элитный жилой комплекс, сообщает портал vkirove.ru.
Адреса зданий, подлежащих сносу:
- Орловская 20, 20 а, 20 б,
- Свободы 100,
- Ленина, 99 в,
- Орловская, 16.
Кроме того, еще два дома подлежат реконструкции - по улице Орловской 18 и 22.
Суммарно в домах, которые собираются снести, проживает около двух сотен человек - всех их расселят в новые квартиры. Напомним, что еще в 2014 году муниципалитет и застройщик заключили договор на развитие застроенной территории.