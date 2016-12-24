Мария Гайдар рассказала о своей работе после отставки Михаила Саакашвили

На днях экс-заместитель председателя правительства Кировской области, а ныне депутат Одесского облсовета Мария Гайдар рассказала, что намерена остаться на Украине и продолжать свою работу. Об этом сообщает ren.tv.

После отставки главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили в ноябре 2016 года, Мария не планирует присоединяться к его новой партии, хотя он приглашал ее на работу. Гайдар напомнила, что является депутатом Одесского облсовета и продолжает продвигать проекты по медицине и социальной сфере.

Я не до конца понимаю, какое у меня там может быть эффективное место. Мне очень дорого, что я депутат Одесского облсовета. Также мне важно продвигать проекты по медицине и социальной сфере, в том числе международные... У меня нет уже возможности к кому-то присоединяться, - сказала она.

При этом Мария отметила, что у нее не сложились рабочие отношения с нынешней главой Одесской ОГА Соломией Бобровской.