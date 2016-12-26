В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву

В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву26 декабря 2016, 11:53 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
СУ СК России по Кировской области
Заседание суда началось утром 26 декабря
В Кировском областном суде начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву, который обвиняется в создании ОПГ "Прокоповские" и убийстве восьми человек.
Заседание началось утром в понедельник, 26 декабря. По информации источника, близкого к ситуации, приговор будут зачитывать в течение трех дней.
Также вместе с Михаилом Прокопьевым приговор вынесут второму фигуранту уголовного дела Павлу Колпакову, который обвиняется в убийстве и участии в ОПГ "Прокоповские".
Напомним, по версии обвинения, Михаил Прокопьев создал ОПГ "Прокоповские" в 1993-1994 годах. Участники банды вымогали у кировских бизнесменов деньги. Затем эти деньги Прокопьев вкладывал в открытие развлекательных заведений в Кирове. Михаил Прокопьев обвиняется в убийстве восьми человек и покушении на жизнь еще троих.
Комментарии 1
То-есть с 1994 года Полиция,Прокуратура,итд радостно фактически поощряла и крышевала действия Прокопьева
и только спустя 22 ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА начала выполнять свои служебные обязанности
Причем только к одному человеку!!!!!!!!!!-хотя даже в детских садиках в 90 е знали ,
что таких как Прокопьев в Кирове не менее 10 человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вывод-22 года наши доблестные силовые структуры, регулярно получая зарплаты.похоже совсем не утруждали себя работой по защите граждан
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