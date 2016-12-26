В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву

В Кировском областном суде начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву, который обвиняется в создании ОПГ "Прокоповские" и убийстве восьми человек.

Заседание началось утром в понедельник, 26 декабря. По информации источника, близкого к ситуации, приговор будут зачитывать в течение трех дней.

Также вместе с Михаилом Прокопьевым приговор вынесут второму фигуранту уголовного дела Павлу Колпакову, который обвиняется в убийстве и участии в ОПГ "Прокоповские".

Напомним, по версии обвинения, Михаил Прокопьев создал ОПГ "Прокоповские" в 1993-1994 годах. Участники банды вымогали у кировских бизнесменов деньги. Затем эти деньги Прокопьев вкладывал в открытие развлекательных заведений в Кирове. Михаил Прокопьев обвиняется в убийстве восьми человек и покушении на жизнь еще троих.