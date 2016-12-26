Появились фото с места трагедии на улице Ленина, где нашли тело девушки

Появились фотографии с места трагедии на улице Ленина, где утром у первого подъезда дома №184/3 нашли тело девушки. Известно, что погибшей было 24 года.

Жители дома видели, что девушка выпала с балкона 14 этажа в 6:35.

Я вышел утром и увидел труп на крыльце. Девушка была в верхней одежде, - рассказал житель дома Денис Одегов.

По словам Дениса, погибшую девушку он видел в первый раз. Жила ли она в этом доме или пришла в гости, неизвестно.

Труп пролежал на крыльце несколько часов, пока работали криминалисты, полиция и следователи. Сейчас на месте трагедии остались следы крови.

По факту обнаружения тела 24-летней девушки в Следственном комитете Кировской области проводится доследственная проверка.