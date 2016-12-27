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Появились фото первого в Кирове аквапарка

27 декабря 2016, 13:12 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Обухова
Объект будет готов в январе 2017 года

Первый в Кирове аквапарк вот-вот откроет свои двери для первых посетителей. Наш портал подготовил фоторепортаж с места стройки водного объекта.

Аквапарк решили сделать в стиле дымки. Традиционными вятскими узорами расписаны стены и перегородки водного парка развлечений. На входе в здание посетителей встречают за стойкой, где люди смогут приобрести билеты или узнать дополнительную информацию. Кстати, стоимость посещения аквапарка пока неизвестна. С правой стороны от входа располагается гардероб.В фойе заканчивают последние строительные работы. Дизайн интерьера выполнен в стиле минимализма. Вятские узоры нарисованы на белом фоне. Как и задумывалось по проекту, все аттракционы располагаются в одном большом зале. Горки находятся одна под другой на трех этажах. Вход в самый крупный бассейн в аквапарке. Открытие аквапарка планируют на январь 2017 года. По словам координатора проекта, 90 процентов строительства аквапарка уже выполнено. Элемент водной горки «Гидротруба 825». Из «гидротрубы» люди будут падать в финишный бассейн глубиной 1,1 метра.Горки выполнены специалистами из Казани, которые строили аквапарки в этом городе. За отдыхом посетителей должны наблюдать спасатели и постоянно будет дежурить врач. Бассейн «Волна» переменной глубины от 0 до 1.5 метров. В этом бассейне можно покачаться на волнах и взрослым, и детям. Монтаж самой длинной горки в аквапарке Как выглядит аквапарк на финальной стадии строительства, смотрите в нашем ролике.

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