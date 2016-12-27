Заголовки кировских пресс-служб практически не отличаются от заголовков 40-летней давности

Заголовки пресс-релизов областного правительства очень похожи на названия статей в "Кировской правде", которые печатались в газете еще при советской власти. К такому выводу пришел корреспондент "7x7".

Он пролистал подшивку газеты "Кировская правда" с 1971 по 1974 годы и убедился, что старые и современные заголовки практически одинаковые. Из заголовков пресс-релизов правительства Кировской области, например, исчезли глаголы, появились устойчивые выражения.

Примеры: