Заголовки кировских пресс-служб практически не отличаются от заголовков 40-летней давности

Журналист сравнил заголовки релизов и газет 40-летней давности, они одинаковые
Заголовки кировских пресс-служб практически не отличаются от заголовков 40-летней давности27 декабря 2016, 21:01 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
7x7-journal.ru, progorod43.ru
Заголовки пресс-релизов областного правительства очень похожи на названия статей в "Кировской правде", которые печатались в газете еще при советской власти. К такому выводу пришел корреспондент "7x7".
Он пролистал подшивку газеты "Кировская правда" с 1971 по 1974 годы и убедился, что старые и современные заголовки практически одинаковые. Из заголовков пресс-релизов правительства Кировской области, например, исчезли глаголы, появились устойчивые выражения.
Примеры:
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