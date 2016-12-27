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Оглашение приговора: доказана вина Прокопа в нескольких преступлениях

27 декабря 2016, 17:23 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
СУ СК России по Кировской области
В среду, 28 декабря, суд продолжит зачитывать приговор

В Кировском областном суде второй день зачитывали приговор Михаила Прокопьеву, который обвиняется в организации ОПГ "Прокоповские", убийстве пяти человек и покушении на убийство семи человек. Также приговор вынесут второму фигуранту уголовного дела - Павлу Колпакову, который обвиняется по статье "Убийство, сопряженное с бандитизмом".  

По информации newsler.ru, на заседании уже второй день присутствуют друзья и родственники обвиняемых.

В первый день оглашения приговора, 26 декабря,  в суде зачитали, что банда орудовала на территории Кирова в 1990-х годах, деньги, которые получали члены ОПГ от местных бизнесменов, вкладывались в открытие различных развлекательных заведений. У всех "Прокоповских" было оружие. 

Также судья зачитал все убийства и покушения, совершенные ОПГ. Члены банды убивали участников других группировок, а также бизнесменов, не желающих платить за "крышу".

Михаил Прокопьев, слушая судью, все время стоял, скрестив руки на груди, мотал головой и вздыхал. Дальше судья сказал, что группировка "Прокоповские" под конец 1990-ых насчитывала около 50 человек. 

Во второй день оглашения приговора, 27 декабря, судья продолжил зачитывать показания свидетелей. Словам следователей суд поверил: все свидетели давали показания добровольно.

В результате суд считает: было доказано, что Михаил Прокопьев в 1998 году создал свою банду "Прокоповские" и она применяла насильственные методы для получения денег от предпринимателей. ОПГ существовала до 2004 года. 

Доказана причастность Михаила Прокопьева к следующим преступлениям: 

  • доказана вина Прокопьева в убийстве Городчикова
  • доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации убийства Елкина
  • доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации убийства Сенина
  • доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации убийства Койкова 
  • доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации покушения на убийство Комарова
  • доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации покушения на Пинаева.

В среду, 28 декабря, суд продолжит зачитывать приговор. 

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Комментарии 2

27 декабря 2016, 17:59 Горожанин
Да, столько смертей. Надеюсь наш суд будет очень справедливым
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27 декабря 2016, 18:20 Иван
рядом с Прокопом должна сидеть крыша банды РОЗУВАН !!!
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