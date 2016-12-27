Оглашение приговора: доказана вина Прокопа в нескольких преступлениях

В Кировском областном суде второй день зачитывали приговор Михаила Прокопьеву, который обвиняется в организации ОПГ "Прокоповские", убийстве пяти человек и покушении на убийство семи человек. Также приговор вынесут второму фигуранту уголовного дела - Павлу Колпакову, который обвиняется по статье "Убийство, сопряженное с бандитизмом".

По информации newsler.ru, на заседании уже второй день присутствуют друзья и родственники обвиняемых.

В первый день оглашения приговора, 26 декабря, в суде зачитали, что банда орудовала на территории Кирова в 1990-х годах, деньги, которые получали члены ОПГ от местных бизнесменов, вкладывались в открытие различных развлекательных заведений. У всех "Прокоповских" было оружие.

Также судья зачитал все убийства и покушения, совершенные ОПГ. Члены банды убивали участников других группировок, а также бизнесменов, не желающих платить за "крышу".

Михаил Прокопьев, слушая судью, все время стоял, скрестив руки на груди, мотал головой и вздыхал. Дальше судья сказал, что группировка "Прокоповские" под конец 1990-ых насчитывала около 50 человек.

Во второй день оглашения приговора, 27 декабря, судья продолжил зачитывать показания свидетелей. Словам следователей суд поверил: все свидетели давали показания добровольно.

В результате суд считает: было доказано, что Михаил Прокопьев в 1998 году создал свою банду "Прокоповские" и она применяла насильственные методы для получения денег от предпринимателей. ОПГ существовала до 2004 года.

Доказана причастность Михаила Прокопьева к следующим преступлениям:

доказана вина Прокопьева в убийстве Городчикова

доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации убийства Елкина

доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации убийства Сенина

доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации убийства Койкова

доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации покушения на убийство Комарова

доказана вина Прокопьева как руководителя банды в организации покушения на Пинаева.

В среду, 28 декабря, суд продолжит зачитывать приговор.