Коллекторы развесили объявления с оскорблениями в подъезде кировчанки

Жительница Кирова в очередной раз рассказала, как пострадала от коллекторов. История появилась в сообществе "Злой кировчанин".

Женщина рассказала, что долгов за ней нет, однако неизвестные люди уже несколько раз портили ее имущество, требуя вернуть деньги.

Недавно на лестничной клетке нашего дома развесили плакаты с изображением крысы и текстом, что в квартире живет должница. Через несколько дней я вернулась домой и обнаружила, что в замочную скважину не входит ключ. Из замка по двери стекала прозрачная струйка клея. Все провода, ведущие в квартиру были обрезаны, - рассказывает кировчанка на условиях анонимности.

Женщина сразу вызвала полицию и написала заявление. После этого входную дверь в ее квартиру облили красной краской.

В тусклом свете подъезда выглядело это так, будто дверь залита кровью. Зрелище не для слабонервных, и нисколько не приятно такое увидеть. Участковый полиции не выяснил, кто испортил дверь, и дело было закрыто, - продолжает рассказ кировчанка.

Несколько дней назад объявления с крысой появились в доме кировчанки снова, а в замке появились металлические шарики, похожие на фольгу. Кировчанка снова вызвала полицию и написала заявление, но она не верит, что сможет добиться правды. Чтобы помочь горожанам оградить себя от нападок мошенников, мы проконсультировались с юристом:

Для начала следует подать заявление в полицию с просьбой произвести проверку, также можно обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда от необоснованного преследования со стороны коллекторов. Кроме того, в таких ситуациях желательно обратиться в СМИ. Лучшая защита - это нападение, и чем больше у него фронтов, тем лучше, - посоветовал Андрей Харитонов.

Кстати, согласно информации Zaim.com, Кировская область занимает 9-ое место по количеству жалоб на коллекторов (на 100 000 должников по 35 жалоб). Лидерами этого рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего должники жалуются на угрозы со стороны коллекторов, на чрезмерное давление с их стороны, на порчу имущества.