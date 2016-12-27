Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города
Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Сэкономьте на ремонте Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт Фонд капитального ремонта LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Коллекторы развесили объявления с оскорблениями в подъезде кировчанки

Коллекторы развесили объявления с оскорблениями в подъезде кировчанки

27 декабря 2016, 16:51 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/zlo43
Женщина еще год назад погасила свои долги

Жительница Кирова в очередной раз рассказала, как пострадала от коллекторов. История появилась в сообществе "Злой кировчанин".

Женщина рассказала, что долгов за ней нет, однако неизвестные люди уже несколько раз портили ее имущество, требуя вернуть деньги.

Недавно на лестничной клетке нашего дома развесили плакаты с изображением крысы и текстом, что в квартире живет должница. Через несколько дней я вернулась домой и обнаружила, что в замочную скважину не входит ключ. Из замка по двери стекала прозрачная струйка клея. Все провода, ведущие в квартиру были обрезаны, - рассказывает кировчанка на условиях анонимности.

Женщина сразу вызвала полицию и написала заявление. После этого входную дверь в ее квартиру облили красной краской.

 В тусклом свете подъезда выглядело это так, будто дверь залита кровью. Зрелище не для слабонервных, и нисколько не приятно такое увидеть. Участковый полиции не выяснил, кто испортил дверь, и дело было закрыто, - продолжает рассказ кировчанка.

Несколько дней назад объявления с крысой появились в доме кировчанки снова, а в замке появились металлические шарики, похожие на фольгу.  Кировчанка снова вызвала полицию и написала заявление, но она не верит, что сможет добиться правды. Чтобы помочь горожанам оградить себя от нападок мошенников, мы проконсультировались с юристом:

Для начала следует подать заявление в полицию с просьбой произвести проверку, также можно обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда от необоснованного преследования со стороны коллекторов. Кроме того, в таких ситуациях желательно обратиться в СМИ. Лучшая защита - это нападение, и чем больше у него фронтов, тем лучше, - посоветовал Андрей Харитонов.

Кстати, согласно информации Zaim.com, Кировская область занимает 9-ое место по количеству жалоб на коллекторов (на 100 000 должников по 35 жалоб). Лидерами этого рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего должники жалуются на угрозы со стороны коллекторов, на чрезмерное давление с их стороны, на порчу имущества. 

Читайте также

Появились фото первого в Кирове аквапарка

В правительстве сказали, как будут продавать алкоголь в новогодние каникулы

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В Кирове в день траура по погибшим отменены все праздничные мероприятия Посмотреть все

Редакция рекомендует

27 декабря 2016, 16:18
Это лучше, чем все: 5 детей рассказывают, что нельзя дарить на Новый год и почему Читать
26 декабря 2016, 18:46
Испытано на себе: почему не стоит доверять тем, кто собирает деньги для больных детей на улице Читать
26 декабря 2016, 17:45
Апокалипсис и фильм ужасов: 10 фото о том, как ЮЗР жил в кромешной тьме Читать
Посмотреть все

Полезно знать

14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
26 декабря 2016, 08:47 Зачем Вам геморрой в Новом году!
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа
22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"

Новости России и мира

27 декабря 2016, 13:43
СМИ: версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной
26 декабря 2016, 13:05
В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкостью
25 декабря 2016, 14:20
Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе
25 декабря 2016, 11:09
Список и фото погибших при крушении самолета Минобороны РФ
25 декабря 2016, 10:20
В шести километрах от берега найдено тело погибшего при крушении Ту-154
Посмотреть все

Афиша

27 декабря 2016, 15:16
Анатолий Вассерман расскажет в Кирове о будущем России через 50 лет
24 декабря 2016, 14:00
Топ кино на выходные: "Пассажиры" и "Дед Мороз. Битва магов"
24 декабря 2016, 12:13
Нескучный weekend: новогоднее auto party и праздник для малышей
Посмотреть все

Полезно знать

22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
26 декабря 2016, 08:47 Зачем Вам геморрой в Новом году!
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа

#ЛицаГорода

8 0
8 фото кировчан-автолюбителей из Instagram
19 40
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 0
Чем занимаются кировчанки в выходные: 10 фото кировских девушек на катке
11 57
10 фото кировчан в 30-градусный мороз
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
Чем занимаются кировские студенты-медики помимо учебы: 10 фото
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 23
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru