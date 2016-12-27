В Кирове семилетнюю девочку искусала крыса

ЧП произошло в понедельник, 27 декабря 2016 года, в Кирове у школы № 52 на проспекте Строителей. Информация о происшествии появилась в группе «Злой кировчанин».

Нападение. Кировчанка Екатерина Каюкова рассказала, что ее семилетнюю дочь в Юго-Западном районе укусила крыса. Девочка шла в бассейн, когда увидела бегущего к ней грызуна. Первоклассница не успела отбежать, крыса моментально по штанам и куртке забралась к ней на плечи и стала подбираться к капюшону.

Безумно испугавшись, с криком дочка попыталась сбросить грызуна, но он ее укусил за большой палец руки! Рядом проходили взрослые, но никто не помог ребенку, - рассказала мама девочки. - Дочка пришла домой испуганная, в слезах, в грязной, испачканной кровью, куртке и с укусом.

Курс уколов. С травмой Екатерина с дочкой экстренно обратились в областную травматологическую больницу. Сейчас семилетнему ребенку предстоит курс уколов. Ведь часто эти животные являются переносчиками опасных заболеваний.

4 обращения в областной центр травматологии с жалобами на укусы грызунов зафиксированы в Кирове.

Однако директор школы № 52 Владимир Даровской сказал, что впервые слышит об опасных грызунах рядом с учреждением.

Сейчас школьница боится ходить по этой дороге. Екатерина надеется, что за предстоящие каникулы дочка забудет пережитый ужас.

Проверка. В администрации города рассказали, что первым делом при нападении крысы необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу города по телефонам: 64-00-00 или 48-00-00.

Проверку проведут, когда в территориальное управление по Ленинскому району поступит хотя бы одно заявление. Обращение горожан в единую диспетчерскую службу города уже является основанием для принятия необходимых мер. После сообщения специалисты установят, почему крысы водятся в микрорайоне, и обеззаразят территорию. Жителей заранее предупредят объявлениями.

Важно! Какие болезни переносят крысы:

бешенство;

клещевые поражения;

кожные поражения (чесотка, лишай);

грибковые инфекции;

лептоспироз (инфекционная желтуха);

таксоплазмоз (паразитарное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, глаз, скелетной мускулатуры и мышцы сердца).

Что делать, если вы увидели крысу?

Не делайте резких движений;

Убегайте, не останавливайтесь;

Агрессивные крысы нередко болеют таксоплазмозом, они теряют страх перед людьми и хищниками. Если животное прыгает на вас, отбивайтесь сумкой.

Комментарии кировчан из соцсетей:

Екатерина Чурина:

Я недавно шла через соседний двор на проспекте Строителей, и мне перебежала дорогу огромная крыса. Не понятно, откуда она взялась.

Анютка Куликова:

Мы тоже сегодня на Юго-Западе видели с ребенком крысу! Очень испугались!

Елена Воробьева:

Я тоже там крыс видела, гуляют у «Атланта», как у себя дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что крысы бегают на улице Воровского у храма Пантелеимона- целителя.

Важно: если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или увидели что-нибудь интересное, звоните нам по телефону 43-34-43 или присылайте новости через мобильное приложение «Народный корреспондент». Не проходите мимо, делайте новости вместе с нами.