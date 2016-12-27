В Саратовской области задержали проститутку из Кирова

В Пугачеве полиция раскрыла бордель с приезжими проститутками, одна из которых была из Кировской области. Об этом сообщили в УМВД по Саратовской области.

В доме на улице Ермощенко задержали 27-летнюю приезжую из Самарской области и ее одногодку из Кировской области.

Еще три девушки родом из Саратовской области. В квартире находились 42-летняя жительница Балакова, 26-летняя девушка из села Любимовка и 19-летняя девушка из села Старо Русса Саратовской области. В отношении "ночных бабочек" составлены административные протоколы, - рассказали в полиции.

За занятие проституцией девушкам грозит штраф от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.

Напомним,в социальных сетях пользователям часто поступают предложения работы в сфере досуга. Кировчанке, которая обратилась к нам в редакцию, на днях тоже прислали письмо с предложением улучшить свое материальное положение