В Кирове Прокопу вынесли приговор

Михаил Прокопьев будет отбывать наказание в колонии строгого режима
В Кирове Прокопу вынесли приговор28 декабря 2016, 10:20 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
СУ СК России по Кировской области
28 декабря Кировский областной суд вынес приговор Михаилу Прокопьеву, вина которого в организации ОПГ и убийстве нескольких человек уже доказана.
В результате суд приговорил Михаила Прокопьева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кстати, такого наказания и добивалось для него обвинение.
Также Михаил должен будет выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей.
Напомним, что суд зачитывал приговор в течение трех дней. В каких преступлениях обвинен Михаил Прокопьев, узнайте здесь.
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