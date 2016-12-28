В Кирове Прокопу вынесли приговор

28 декабря Кировский областной суд вынес приговор Михаилу Прокопьеву, вина которого в организации ОПГ и убийстве нескольких человек уже доказана.

В результате суд приговорил Михаила Прокопьева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кстати, такого наказания и добивалось для него обвинение.

Также Михаил должен будет выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей.

Напомним, что суд зачитывал приговор в течение трех дней. В каких преступлениях обвинен Михаил Прокопьев, узнайте здесь.