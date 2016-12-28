В Кирове активисты и полицейские предотвратили самоубийство на Старом мосту

Полицейские и активисты "Ночного патруля" предотвратили трагедию. Ночью, проезжая по Старому мосту, общественники заметили девушку, которая собиралась покончить жизнь самоубийством. Об этом рассказали корреспонденты Первого городского канала.

Когда активисты увидели девушку, она сидела на ограждении путепровода. Общественники сразу же сообщили об этом сотрудникам ДПС и стали общаться с девушкой. При этом они отметили, что девушка, скорее всего, была пьяна. После небольшой беседы девушка слезла с ограждения и пошла по мосту. Патрульный автомобиль и машина активистов сопровождали девушку до конца моста.

Затем полицейские и общественники снова остановили девушку и поговорили с ней. Девушка сказала, что она поссорилась с подругой. Потом она добавила, что живет в Слободском районе. Именно туда она направлялась.

Активисты предложили девушке подвезти ее до дома. Она согласилась и поблагодарила за поддержку в трудной жизненной ситуации.