Перед проверкой Игоря Васильева коммунальщики начали готовиться за полчаса

Перед проверкой Игоря Васильева коммунальщики начали готовиться за полчаса28 декабря 2016, 14:50 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Андрея Обухова
За полчаса до начала рейда коммунальщики начали активно готовиться
В среду, 28 декабря 2016 года, в Кирове врио губернатора Кировской области лично убедился, как работают управляющие компании. Рейд начался с остановки у цирка на Октябрьском проспекте в 8:30.
За полчаса до приезда врио губернатора у остановочного павильона начали активно работать коммунальщики. Тракторы чистили снег не только на дороге, но и на тротуаре и обочине.
Однако это не помогло. Прибывший Игорь Васильев увидел старательную работу у остановки, но решил проверить и дворы.
Там он увидел то, что видят все кировчане ежедневно: снежную кашу под ногами и сосульки на крышах.
Игорь Васильев спросил руководителя УК Ленинского района: «Это прибрано? Вы, действительно, считаете, что это прибрано?»
Дальше он еще увидел разитое стекло в доме на Октябрьском проспекте и задал неожиданный вопрос:
Скажите, между нами был диалог, в ходе которого вы говорили, что не хотите работать директором УК? Нет? Так что же вы тогда сейчас говорите, как вам тяжело работается? Вот стекло разбитое в доме, сколько оно стоит?
Услышав, что замена стекла обойдется всего в 80 рублей, Игорь Васильев продолжил:
У вас сейчас есть в кармане 80 рублей? Распорядитесь чтоб через полчаса его заменили.
После прогулки на Октябрьском проспекте члены правительства с главой администрации Кирова Александром Перескоковым, мэром Валерией Владыкиным, начальником управления благоустройства и транспорта поехали дальше. С каждым адресом, на котором они останавливались, возмущение врио губернатора росло.
Результатом проверки стало решение собрать рабочую встречу на которой должны присутствовать все управляющие компании Кирова и руководители территориальных органов управления администрации города Кирова.
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