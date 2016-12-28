Перед проверкой Игоря Васильева коммунальщики начали готовиться за полчаса

В среду, 28 декабря 2016 года, в Кирове врио губернатора Кировской области лично убедился, как работают управляющие компании. Рейд начался с остановки у цирка на Октябрьском проспекте в 8:30.

За полчаса до приезда врио губернатора у остановочного павильона начали активно работать коммунальщики. Тракторы чистили снег не только на дороге, но и на тротуаре и обочине.

Однако это не помогло. Прибывший Игорь Васильев увидел старательную работу у остановки, но решил проверить и дворы.

Там он увидел то, что видят все кировчане ежедневно: снежную кашу под ногами и сосульки на крышах.

Игорь Васильев спросил руководителя УК Ленинского района: «Это прибрано? Вы, действительно, считаете, что это прибрано?»

Дальше он еще увидел разитое стекло в доме на Октябрьском проспекте и задал неожиданный вопрос:

Скажите, между нами был диалог, в ходе которого вы говорили, что не хотите работать директором УК? Нет? Так что же вы тогда сейчас говорите, как вам тяжело работается? Вот стекло разбитое в доме, сколько оно стоит?

Услышав, что замена стекла обойдется всего в 80 рублей, Игорь Васильев продолжил:

У вас сейчас есть в кармане 80 рублей? Распорядитесь чтоб через полчаса его заменили.

После прогулки на Октябрьском проспекте члены правительства с главой администрации Кирова Александром Перескоковым, мэром Валерией Владыкиным, начальником управления благоустройства и транспорта поехали дальше. С каждым адресом, на котором они останавливались, возмущение врио губернатора росло.

Результатом проверки стало решение собрать рабочую встречу на которой должны присутствовать все управляющие компании Кирова и руководители территориальных органов управления администрации города Кирова.