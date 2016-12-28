В Кирове 20 детей с ограниченными возможностями получили подарки на Новый год

С начала декабря газета "Мой Pro Город" совместно с Центром социальной помощи семье и детям города Кирова проводила новогоднюю благотворительную акцию. Жители города приносили вещи и подарки детям с ограниченными возможностями. Несмотря на небольшие сроки, акцию поддержало огромное количество человек и партнеров. Игрушек, сладостей и вещей оказалось так много, что их хватило не только подопечным Центра, но и воспитанникам из детских домов Кирова и области, а также ребятам, состоящим на учете в Российском детском фонде.

Все принесенные подарки были переданы детям. С 19 по 22 декабря волонтеры (среди которых оказались сотрудники газеты, школьники, сотрудники юношеской библиотеки имени Альбера Лиханова, студенты ВятГУ, волонтеры Вятского фонда Александра Невского) переодевались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и ехали к ребятам. Дети были в восторге от сюрпризов, многие встречали Дедушку с внучкой в нарядных костюмах.

Мне очень понравилось быть волонтером. Я в таком образе была впервые и переживала, как все пройдет, вдруг детям не понравится, тем более что они особенные! Но все мои переживания были напрасны. Ребятам было весело, они рады были увидеть Деда Мороза и Снегурочку и, конечно, получить от них подарки. Мы пели песни, водили хороводы, участвовали не только дети, но и взрослые, также нам показывали гимнастику. Очень много положительных и хороших эмоций я получила в этот день. Дарить радость детям — это замечательно! — поделилась впечатлениями студентка ВятГУ Кристина Стародубева.

По итогам выезда 29 детей из 18 семей получили подарки, а также фруктовые и сладкие наборы. Родители и ребята были в восторге от таких теплых новогодних поздравлений.

В семьях, куда выезжали волонтеры, живут не только дети с ограниченными возможностями, но и здоровые ребята. Подарков хватило на всех! Подобные выезды всем очень нравятся, — прокомментировала Ивана Рустамовна, заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями. - Мы постарались максимально учесть пожелания детей, поэтому у ребят горели глаза от восторга, когда они видели игрушки. От всех родителей и детей благодарим жителей города и волонтеров за доброту и отзывчивость!

Подарки и игрушки также были направлены и в нововятскую школу-интернат №1, Уржумский детский дом, в кировское отделение Российского детского фонда, который остался почти без спонсорской помощи в этом году.

Газета "Мой Pro Город" и Центр социальной помощи семье и детям благодарят всех жителей за отзывчивость и проявленную доброту, также выражаем особую благодарность партнерам и волонтерам акции: содружеству кинотеатров "Смена" и "Дружба", Вятскому благотворительному фонду Александра Невского, ВятГУ, руководству магазинов техники "Эльдорадо" и детской комнате "Ежи", юношескому волонтерскому движению "Юкона", дому творчества "Вдохновение".