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Главная Новости В Кирове 20 детей с ограниченными возможностями получили подарки на Новый год

В Кирове 20 детей с ограниченными возможностями получили подарки на Новый год

28 декабря 2016, 15:52 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Гостинцы и игрушки вручили ребятам Дедушка Мороз и Снегурочка

С начала декабря газета "Мой Pro Город" совместно с Центром социальной помощи семье и детям города Кирова проводила новогоднюю благотворительную акцию. Жители города приносили вещи и подарки детям с ограниченными возможностями. Несмотря на небольшие сроки, акцию поддержало огромное количество человек и партнеров. Игрушек, сладостей и вещей оказалось так много, что их хватило не только подопечным Центра, но и воспитанникам из детских домов Кирова и области, а также ребятам, состоящим на учете в Российском детском фонде. 

Все принесенные подарки были переданы детям. С 19 по 22 декабря волонтеры (среди которых оказались сотрудники газеты, школьники, сотрудники юношеской библиотеки имени Альбера Лиханова, студенты ВятГУ, волонтеры Вятского фонда Александра Невского) переодевались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и ехали к ребятам. Дети  были в восторге от  сюрпризов, многие встречали Дедушку с внучкой в нарядных костюмах.

Мне очень понравилось быть волонтером. Я в таком образе была впервые и переживала, как все пройдет, вдруг детям не понравится, тем более что они особенные! Но все мои переживания были напрасны. Ребятам было весело, они рады были увидеть Деда Мороза и Снегурочку и, конечно, получить от них подарки. Мы пели песни, водили хороводы, участвовали не только дети, но и взрослые, также нам показывали гимнастику. Очень много положительных и хороших эмоций я получила в этот день. Дарить радость детям — это замечательно! — поделилась впечатлениями студентка ВятГУ Кристина Стародубева.

По итогам выезда  29 детей из 18 семей  получили подарки, а также фруктовые и сладкие наборы. Родители и ребята были в восторге от таких  теплых новогодних поздравлений.

В семьях, куда выезжали волонтеры, живут не только дети с ограниченными возможностями, но и здоровые ребята. Подарков хватило на всех! Подобные выезды всем очень нравятся, — прокомментировала Ивана Рустамовна, заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями. - Мы постарались максимально учесть пожелания детей, поэтому у ребят горели глаза от восторга, когда они видели игрушки. От всех родителей и детей благодарим жителей города и волонтеров за доброту и отзывчивость!

Подарки и игрушки также были направлены и в нововятскую школу-интернат №1, Уржумский детский дом, в кировское отделение Российского детского фонда, который остался почти без спонсорской помощи в этом году.

Газета "Мой Pro Город" и Центр социальной помощи семье и детям благодарят всех жителей за отзывчивость и проявленную доброту, также выражаем особую благодарность партнерам и волонтерам акции: содружеству кинотеатров "Смена" и "Дружба",  Вятскому благотворительному фонду Александра Невского, ВятГУ,  руководству магазинов техники "Эльдорадо" и детской комнате "Ежи", юношескому волонтерскому движению "Юкона", дому творчества "Вдохновение". 

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