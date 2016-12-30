Звезды пожертвовали маленькой девочке из Кирова 2 миллиона на лечение

Для 3-летней Полины Ивашковой из Суны за три дня удалось собрать 40 тысяч долларов. Об этом сообщила один из организаторов благотворительной группы в Кирове Светлана Чеглакова.

3-летняя Полина Ивашкова из Суны родилась с тяжелым заболеванием — девочка не может самостоятельно дышать и есть. Кроме этого, у нее начались проблемы с голосом и слухом. Даже плачет она беззвучно.

Помощь. Для Полины требовалась операция на ухо - кохлеарная имплантация. Доктора в России ничем не могут помочь семье, поэтому родители обратились к иностранным хирургам. Деньги для операции собирали через кировский филиал российского детского фонда и через благотворительную организацию в Москве.

На днях в Москве провели благотворительный аукцион в котором участвовали российские звезды. Его организовали в помощь маленькой Полине. На аукционе продавали купальники для модниц за 500 тысяч рублей. Так за три дня удалось собрать необходимые 2 с половиной миллиона рублей, - рассказала Светлана Чеглакова, участник благотворительного сбора для Полины в Кирове.

Товар. Покупательницам предлагали эксклюзивные купальники модного в России бренда NATAYAKIM.

Можно было получить комплект спортивной одежды и спортивный купальник NATAYAKIM из первой спортивной коллекции, а так же два купальника на выбор из летнего лукбука модного дома. Стартовая цена была 10 000 рублей, -сообщили организаторы аукциона.

Благодарность. Мама Полины назвала благотворительную помощь настоящим новогодним подарком для их семьи.

-Пишу людям благодарности, а у самой слезы катятся, потому что не вериться. Все вместе мы это сделали! Спасибо огромное за такую помощь и бесценную поддержку, оказанную нашей малышке. Операцию проведут в феврале, врачи дают нам повод надеяться на выздоровление. Возможно, в будущем нам нужно будет съездить в Израиль еще раз, но там речь будет идти о гораздо меньшей сумме, - поделилась Людмила Ивашкова, мама девочки.

Супруги Ивашковы верят, что есть неравнодушные люди, которые помогут вернуть Полине здоровье, детство, возможность общаться со сверстниками, посещать детские мероприятия и, наконец, начать жить полной жизнью.