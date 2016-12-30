В новогодние праздники число погибших в пожарах возрастает в три раза

В прошлом году за новогодние выходные в пожарах погибли пять человек
В новогодние праздники число погибших в пожарах возрастает в три раза30 декабря 2016, 15:55 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Специалисты ГУ МЧС России по Кировской области напомнили кировчанам, как нужно запускать фейерверки.
В ведомстве отметили, что каждый год с 30 декабря до окончания новогодних праздников количество пожаров возрастает в два раза, а людей погибает в три раза больше. Например, с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года в Кирове произошло 12 пожаров, погибли 5 человек.
Поэтому в МЧС напоминают:
- при выборе пиротехники уточните у продавца наличие сертификата, на упаковке должна быть инструкция на русском языке, также там должен быть знак подтверждения качества продукции Росстандартом РФ;
- запускать фейерверки можно на определенном расстоянии от зданий (это должно быть указано в инструкции). Лучше всего использовать пиротехнику на открытом пространстве, где нет деревьев, фонарей и линий электропередач;
- нельзя запускать пиротехнику при сильном ветре, направлять на строения и людей, запускать фейерверки из рук.
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