В новогодние праздники число погибших в пожарах возрастает в три раза

Специалисты ГУ МЧС России по Кировской области напомнили кировчанам, как нужно запускать фейерверки.

В ведомстве отметили, что каждый год с 30 декабря до окончания новогодних праздников количество пожаров возрастает в два раза, а людей погибает в три раза больше. Например, с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года в Кирове произошло 12 пожаров, погибли 5 человек.

Поэтому в МЧС напоминают: