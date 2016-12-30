Фура 12 часов не могла выехать из снежной каши в кировском дворе

В Кирове во дворе одного и домов на Пролетарской в снегу застряла фура. Фото и видео в редакциию прислала читательница Татьяна Садакова.

Кировчанка уверена, причина дорожного поисшествия - некачественная работа коммунальщиков.

Неочищенные кировские дворы: грузовик с продуктами для магазина уже 12 часов буксует во дворе дома №43 по улице Пролетарская. Водитель приехал на разгрузку еще вечером. Утром он все еще ждал помощи, - рассказала Татьяна Садакова.

На днях в жесткой форме врио Губернатора Игорь Васильев потребовал представителей коммунальных служб всех муниципальных образований организовать совместно с УМВД очистку от снега стоянок автотранспорта, предупредив об этом автовладельцев, срочно почистить тротуары, убрать сосульки с крыш.

Глава региона потребовал ежедневного отчета об уборке снега и чистке крыш. Выездные проверки с участием первых лиц города для оценки работы коммунальщиков будет продолжаться и в следующем году.

За новость Татьяна Садакова получает 500 рублей