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Видеообращение Владимира Путина: что пожелал президент россиянам?

01 января 2017, 00:20 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Для тех, кто пропустил поздравление от президента

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении, заявил, что уходящий год был непростым, но трудности помогли сплотить страну, а также открыть возможности для движения вперед.

Он поблагодарил россиян за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России.

Главное, что мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно и у нас многое получается. У нас огромная, уникальная, прекрасная страна. Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя традиция встречать Новый год в кругу семьи с надеждой на самое лучшее. Но не все сегодня за праздничным столом. Немало наших граждан обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году. У этого праздника есть свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки. Вот и весь секрет. Пусть сбудутся все мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь, пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей великой Родине. С праздником, с новым 2017-ым годом! - сказал президент.    

Специально для тех, кто пропустил обращение главы государства: 

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