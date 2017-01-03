Кировчанке попался неприятный сюрприз в шоколадной конфете

Конфеты с сюрпризом купила кировчанка Анна Клюкина в одном из магазинов города. В лакомстве девушка заметила червяка, об этом сообщается в группе «Злой кировчанин» «ВКонтакте».

Покупательница рада, что заметила «шевелящийся объект» до этого, как съела конфету:

Но сколько я уже съела конфет «с мясом», предварительно не рассмотрев их, не известно.

Анна отметила, что незадолго до этого случая замечала маленькую «белую гусеницу» у себя дома на комоде. Но тогда смахнула ее и попыталась забыть об этом. Скорее всего, червячок появился в квартире из этих же конфет, которые девушка покупала регулярно. Больше, по словам кировчанки, шоколадные конфеты она долго не купит.

Вам попадались некачественные продукты? Расскажите нам об этом в комментариях.