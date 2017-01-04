Из-за морозов на Театральной площади отменили развлекательные программы

Запланированные праздничные анимационные мероприятия для детей на главной площади города отменяются из-за холодной погоды, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кирова.

В ведомстве уточнили, что морозы не позволят провести представления, запланированные с 4 по 8 января 2017 года с 10:00 до 12:00 на Театральной площади.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщают, что 4 января температура воздуха в течение суток опустится до отметки – 32 градуса. На дорогах - накат и гололедица. Из-за холодной погоды ухудшится видимость и увеличится тормозной путь на дорогах, покрытых льдом. Водителям следует быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

