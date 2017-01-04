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В Кировской области растет уникальный лес из клонированных берез

04 января 2017, 18:46 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
предоставлено компанией "Алмис"
Площадь плантации 10 гектаров

Лес из клонированных лип и берез появился в Синегорском лесничестве села Кобра Нагорского района Кировской области, об этом сообщает фонд «Вятка Дремучая».

Клонированные деревья уже растут в Марий Эл и в Татарстане. Но для Кировской области это первый опыт.

На территории области высажена плантация площадью 10 гектаров на основе клонированного элитного посадочного материала лиственных пород, - уточнил заместитель генерального директора по лесному фонду лесоперерабатывающей компании «Алмис» Илья Щекотов. - Саженцы клонированных лип и берез были посажены в 2016 году в три этапа: во 2 квартале 11,2 тысячи саженцев, в 3 квартале - 4 тысячи и 4 квартале - 4,4 тысячи саженцев.

Цель посадки уникального леса – сокращение срока роста деревьев. Стоит отметить, что береза растет 60-65 лет. Только после этого ее можно срубить и отправить на переработку. Благодаря биотехнологиям были созданы саженцы, из которых дерево вырастает всего за 30 лет. И растут эти саженцы сейчас и в лесах Кировской области

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