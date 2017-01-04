Из-за морозов МЧС просит кировчан отказаться от прогулок и дальних поездок

Из-за морозов МЧС просит кировчан отказаться от прогулок и дальних поездок04 января 2017, 19:15 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива Pro Города
По прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься до -35 градусов
Из-за устойчивой морозной погоды, которая пришла в область, начальник Главного управления МЧС России по Кировской области Михаил Лихачев попросил кировчан по возможности отказаться от длительных прогулок и дальних поездок на машине.
Причина осторожности – понижение температуры в ближайшие двое суток в отдельных районах области до -35 градусов мороза.
Если вам необходимо выйти на улицу - примите профилактические меры, чтобы избежать обморожения и переохлаждения. Особое внимание уделите детям, - уточняют в ведомстве.
Кроме того, в МЧС напоминают о соблюдении требований пожарной безопасности и просят быть осторожнее при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа.
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