Из-за морозов МЧС просит кировчан отказаться от прогулок и дальних поездок

Из-за устойчивой морозной погоды, которая пришла в область, начальник Главного управления МЧС России по Кировской области Михаил Лихачев попросил кировчан по возможности отказаться от длительных прогулок и дальних поездок на машине.

Причина осторожности – понижение температуры в ближайшие двое суток в отдельных районах области до -35 градусов мороза.

Если вам необходимо выйти на улицу - примите профилактические меры, чтобы избежать обморожения и переохлаждения. Особое внимание уделите детям, - уточняют в ведомстве.

Кроме того, в МЧС напоминают о соблюдении требований пожарной безопасности и просят быть осторожнее при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа.