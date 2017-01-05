Стало известно, сколько кировчане потратили на новогодние праздники

Основные новогодние торжества позади, и кировчане решили подсчитать, во сколько им обошелся праздничный стол в этом году. Этим они поделились в группе «Родители Кирова».

Оказалось, что на продукты семьи тратили не так много. Основная строка расходов — подарки детям. Тут молодые мамы и папы решили не экономить.

Стол обошелся около 7000 и подарки почти 10000. Но такое ведь мероприятие раз в год бывает, думаю, можно и не скупиться. Нас было двое взрослых и двое детей, - рассказала подписчица группы

В основном хозяйки укладывались в 3-4 тысячи рублей в зависимости от количества человек в семье. Кировчане отмечают, что цены на продукты в магазинах растут с невероятной скоростью.

Пошла 31 за колбасой - оставила 3500. Влезло все в 2 пакета. А так не считала, но деньги летят, - высказалась кировчанка.

Кстати, за январь-июнь 2016 года средняя зарплата на предприятиях региона составила 22 тысячи 977 рублей. Это на 5 процентов выше показателя за первое полугодие 2015 года. В июне средняя зарплата кировчан зафиксирована на уровне 25 тысяч 211 рублей.