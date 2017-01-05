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Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

05 января 2017, 13:03 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото из открытых источников
Подборка из социальных сетей

Долгие новогодние праздники прекрасный повод провести время с родными и близкими. Известные в Кирове люди делятся в социальных сетях тем, как проводят первые дни 2017 года.

Руслан Мамедов, ведущий

Ощущение от Москвы неоднозначные. Все меньше этот город похож на русскую столицу. А если и похож, то кичево, нарочито и алеповато. Все образы и оформления выглядят как западная калька, но с безумным русским размахом. И в такие "окаянные" дни. Дорого-богато. Желание удивить, поразить. Размах, разгул, феерия! Больше всего удивили ресторанные традиции русской столицы. По-прежнему небольшие порции и безумные цены. Ну скажите, нет у нас своей, российской минеральной воды? Томатного сока? Ну это хамство - приносить воду за 400 рублей, - поделился впечатлениями Руслан Мамедов.

Юлия Афанасьева, пиар-менеджер сотовой компании

Пока вы доедаете оливье, мы уже на Тбилисском море.

Очень крутой музей - национальный этнографический. Из разных районов Грузии сюда привезли  дома. Национальные жилища из разных земель. Этот домик из района Поти на границе с Абхазией. Там разобрали, здесь собрали. Построен без единого гвоздя в середине 19 века. 

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»

На Новый год существенно потеплело. В плане санитарно-эпидемиологическом на Патайе не так уж расчудесно, на любителя, так скажем. Но зато на расположенных неподалеку островах пейзажи совершенно сказочные и весьма вдохновляющие.

Екатерина Орешкович, председатель совета директоров крупной компании

Отличное начало нового года: семья, звери, горки, баба (снежная), баня и радость. Вечернее катание в Суне. Волшебство. Трасса среди новогоднего леса. Каждый год в новогодние каникулы мы ходим....на каток с Ассоциацией выпускников президентской программы. Классно покатались.

Илья Васильев, певец

3 января была потрясающая встреча с Сергеем Мезенцевым и Сергеем Востриковым и многими многими интересными людьми города Кирова. Нас было человек 30 за столом, столько друзей в одном гостеприимном месте еще ни разу не собиралось!

 

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Комментарии 2

05 января 2017, 14:10 ОЛЕГ
интересно ,чем известны эти люди .
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05 января 2017, 14:14 Иванов
Меньше всего Мамедов похож на русского человека.
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