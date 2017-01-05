Прокуратура проверит кировский караоке-клуб

Прокуратура проведет проверку караоке-клуба на Карла Маркса, 81 в Кирове. Об этом сообщил юрист Ярослав Михайлов.

У правозащитника появилась информация, что 1 января 2017 года пьяные охранники клуба не пропустили туда граждан России, но иной национальности.

В заведение не пустили узбечку, азербайджанку и армянина, мотивируя тем, что они - не русские, - пояснил Михайлов.

Гости заведения решили просто исполнить несколько песен, но, услышав отказ в первый раз, сначала не поверили и захотели разобраться в ситуации. Однако снова получили отказ, но уже в грубой форме и с применением силы. Сейчас разбирательством инцидента займется кировский юрист.