Дистанционные мошенники в Кирове обокрали пенсионерку

62-летняя пенсионерка из Кирова лишилась сбережений из-за дистанционных мошенников. Об этом сообщают в УМВД по Кировской области.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили якобы из банка и сообщили, что неизвестные мошенники пытаются списать деньги с ее банковской карты. Но «работник банка» может помочь пенсионерке, если она сообщит реквизиты своей банковской карты. Как только потерпевшая продиктовала данные, с ее карты "работник банка" списал 14 тысяч 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Полиция призывает граждан не сообщать никому данные своих банковских карт. Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не попросить назвать вас по телефону данные, которые должны знать только вы.