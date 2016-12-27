Видео: полиция ищет мошенника, который с угрозами выманивает деньги у кировчан

В УМВД по Кировской области ищут мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества после обращений жителей Нововятского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Кировчане рассказали, что к ним в почтовый ящик попали листовки с угрозами. Письмо начинается с предупреждения. Анонимный «доброжелатель» сообщает, что в городе орудуют поджигатели:

Они действуют в темное время суток. Поджигают бани, гаражи, дома с помощью бутылок с горючей смесью. И ваш дом находится в сфере их интересов.

После этого "доброжелатели" предлагают перевести 3000 рублей на их счет, чтобы урегулировать вопрос с поджигателями.

У полиции появилось видео, на котором видно предполагаемого мошенника. Это молодой человек среднего роста, одет в черную одежду, в черной вязаной шапке.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Санкция статьи «Мошенничество»

предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

В полиции обращаются ко всем, кто узнал человека на видео, позвонить по телефонам: 8-999-361-93-07 или 02, 102.

