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Главная Новости Видео: полиция ищет мошенника, который с угрозами выманивает деньги у кировчан

Видео: полиция ищет мошенника, который с угрозами выманивает деньги у кировчан

27 декабря 2016, 14:45 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видеозаписи УМВД по Кировской области
Молодой человек распространяет листовки в угрозами в Нововятском районе

В УМВД по Кировской области ищут мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества после обращений жителей Нововятского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области. 

Кировчане рассказали, что к ним в почтовый ящик попали листовки с угрозами. Письмо начинается с предупреждения. Анонимный «доброжелатель» сообщает, что в городе орудуют поджигатели:

Они действуют в темное время суток. Поджигают бани, гаражи, дома с помощью бутылок с горючей смесью. И ваш дом находится в сфере их интересов.

После этого "доброжелатели" предлагают перевести 3000 рублей на их счет, чтобы урегулировать вопрос с поджигателями.

У полиции появилось видео, на котором видно предполагаемого мошенника. Это молодой человек среднего роста, одет в черную одежду, в черной вязаной шапке.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Санкция статьи «Мошенничество»
предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

В полиции обращаются ко всем, кто узнал человека на видео, позвонить по телефонам: 8-999-361-93-07 или 02, 102. 
 

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Комментарии 2

27 декабря 2016, 14:36 Акын
Опять эти молдаване.
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27 декабря 2016, 14:52 Физрук
Чот инопланетянин какой то. Под молдованина косит:))
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