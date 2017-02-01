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Главная Новости В уржумском детдоме были выявлены ужасающие нарушения санитарии

В уржумском детдоме были выявлены ужасающие нарушения санитарии

01 февраля 2017, 21:03 Алиса Белых Возрастное ограничение: 6+
Уржумская епархия
В помещении бани отсутствовало подключение к канализации и локальным очистным сооружениям

На днях стали известны результаты проверок Роспотребнадзором КОГОБУ «Детский дом г. Уржума» - были выявлены ужасные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, здание бани детского дома не было оборудовано системами горячего водоснабжения, отопления и вентиляции. Также в помещении бани отсутствовало подключение к канализации и локальным очистным сооружениям.  

Баня была оборудована деревянными скамьями, которые не были устойчивы к воздействию влаги, а тазы, находившиеся внутри помещения, подверглись коррозии. 

По результатам проверки за выявленные нарушения действующего санитарного законодательства в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в Роспотребнадзоре.

 Баню уржумском детском доме было решено закрыть на 30 дней. Как в течение следующего месяца будут мыться дети, пока неизвестно.

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Комментарии 6

01 февраля 2017, 21:38 Акын
У меня в интернате вообще лавок и тазов не было. Были голые бетонные блоки, кусок мыла хозяйственного и очень контрастный душ из трубы. А ещё был норматив времени на одевание, кто не успевал, так и шёл по морозу 100 м до корпуса в одних трусах в строю.
Баню закрыть, а где мыться будут никому не интересно, хоть заживо згний... собаки.
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01 февраля 2017, 22:35 Горожанин
Акын
У меня в интернате вообще лавок и тазов не было. Были голые бетонные блоки, кусок мыла хозяйственного и очень контрастный душ из трубы. А ещё был норматив времени на одевание, кто не успевал, так и шёл по морозу 100 м до корпуса в одних трусах в строю.
Баню закрыть, а где мыться будут никому не интересно, хоть заживо згний... собаки.
А сколько лет вам было? Это был обычный детский дом?
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01 февраля 2017, 23:00 Акын
Было мне семь годиков и это был обычный советский интернат временного содержания.
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02 февраля 2017, 00:21 Офицер
Акын
Было мне семь годиков и это был обычный советский интернат временного содержания.
В Казахстане что ли? Павлодар не?
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02 февраля 2017, 01:07 Зема
Очень "мудрое" решение закрыть баню на 30 дней, А почему не лишить их вообще права на личную гигиену.
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02 февраля 2017, 01:24 вовочкин
Ну ясно же, что эти нарушения образовались не за один день. Куда раньше-то смотрели проверяющие. Или директор откупалась? Обычно о проверках предупреждают за несколько дней. Теперь Администрации района срочно надо искать деньги. А если не найдет, детдом закроют, а детей раскидают по другим домам. Вот такая загагулина получается.
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