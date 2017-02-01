В уржумском детдоме были выявлены ужасающие нарушения санитарии

На днях стали известны результаты проверок Роспотребнадзором КОГОБУ «Детский дом г. Уржума» - были выявлены ужасные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, здание бани детского дома не было оборудовано системами горячего водоснабжения, отопления и вентиляции. Также в помещении бани отсутствовало подключение к канализации и локальным очистным сооружениям.

Баня была оборудована деревянными скамьями, которые не были устойчивы к воздействию влаги, а тазы, находившиеся внутри помещения, подверглись коррозии.

По результатам проверки за выявленные нарушения действующего санитарного законодательства в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Баню уржумском детском доме было решено закрыть на 30 дней. Как в течение следующего месяца будут мыться дети, пока неизвестно.