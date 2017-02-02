Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?02 февраля 2017, 10:12 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons, booking.com
Алексей планирует уже 4 февраля уехать в Санкт-Петербург
1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний.
Навальный на своем сайте написал, что считает такое решение суда незаконным, исполнять решение суда он не собирается. В субботу, то есть 4 февраля, он планирует быть в Санкт-Петербурге на открытии избирательного штаба.
Пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш в Twitter написала, что адвокаты Навального и Офицерова планируют обжаловать меру пресечения, она пока не вступила в силу.
Петр Офицеров во время оглашения такого решения на заседании суда спросил: если процесс закончится в пятницу, 3 февраля, то зачем мера пресечения будет длиться до 10 февраля?
Офицеров спрашивает, если процесс заканчивается в пятницу - дальше до 10 февраля сидеть? Приговор именно 10 февраля?— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 1 февраля 2017 г.
Судья на это ответил, что этот вопрос будет решен тогда, когда процесс закончится.
Алексей Навальный тут же назвал себя узником замка и поинтересовался, кто будет оплачивать дорогостоящее проживание в отеле?
Навальный спрашивает, кто будет за гостиницу платить. До пятницы он готов платить, а дальше. "Мини-бар - можно или нет?" - спрашивает Алексей— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 1 февраля 2017 г.
Суд обязал меня жить в гостинице Хилтон до 10 февраля. Вопросы: а) кто будет платить? б) можно ли пользоваться мини-баром?— Alexey Navalny (@navalny) 1 февраля 2017 г.
Согласно сайту Booking.com, стандартный одноместный номер на восемь ночей в Hilton можно снять примерно за 35 000 рублей.
Постояльцы отеля имеют доступ к бесплатному Wi-Fi, бизнес-центру и фитнес-центру. Также в отеле есть бар и ресторан.
В соцсетях отреагировали на узника Hilton по-разному.
Судья Втюрин обязал Навального 10 дней жить в отеле Хилтон, ежедневно есть омаров и посещать SPA-салон. Судья так давно не был в отпуске...— Веселые ребята (@VRebyata) 1 февраля 2017 г.
А вдруг Киров - это такой Твин Пикс? Агент Купер тоже в гостинице жил— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 1 февраля 2017 г.
Хилтон может взвинтить тариф. Все равно никуда не денется https://t.co/eNw2pviKUJ— Plushev (@plushev) 1 февраля 2017 г.
Комментарии 30
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
Все знают -про жулье с многомиллиардными состояниями и все они друганы Вовы
Навальный раскрывает многомиллиардные $ хищения у Государства( у НАС )
Его судят -для того-чтобы его заткнуть!
Так почему ВЫ против него-если он отстаивает наши -народные интересы?????
Быкова вон как сурово наказали,из мэров аж в заксобрание перевели
А в госдуме швейцар на входе
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