Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний.

Навальный на своем сайте написал, что считает такое решение суда незаконным, исполнять решение суда он не собирается. В субботу, то есть 4 февраля, он планирует быть в Санкт-Петербурге на открытии избирательного штаба.

Пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш в Twitter написала, что адвокаты Навального и Офицерова планируют обжаловать меру пресечения, она пока не вступила в силу.

Петр Офицеров во время оглашения такого решения на заседании суда спросил: если процесс закончится в пятницу, 3 февраля, то зачем мера пресечения будет длиться до 10 февраля?

Офицеров спрашивает, если процесс заканчивается в пятницу - дальше до 10 февраля сидеть? Приговор именно 10 февраля? — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 1 февраля 2017 г.

Судья на это ответил, что этот вопрос будет решен тогда, когда процесс закончится.

Алексей Навальный тут же назвал себя узником замка и поинтересовался, кто будет оплачивать дорогостоящее проживание в отеле?

Навальный спрашивает, кто будет за гостиницу платить. До пятницы он готов платить, а дальше. "Мини-бар - можно или нет?" - спрашивает Алексей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 1 февраля 2017 г.

Суд обязал меня жить в гостинице Хилтон до 10 февраля. Вопросы: а) кто будет платить? б) можно ли пользоваться мини-баром? — Alexey Navalny (@navalny) 1 февраля 2017 г.

Согласно сайту Booking.com, стандартный одноместный номер на восемь ночей в Hilton можно снять примерно за 35 000 рублей.

Постояльцы отеля имеют доступ к бесплатному Wi-Fi, бизнес-центру и фитнес-центру. Также в отеле есть бар и ресторан.

В соцсетях отреагировали на узника Hilton по-разному.

Судья Втюрин обязал Навального 10 дней жить в отеле Хилтон, ежедневно есть омаров и посещать SPA-салон. Судья так давно не был в отпуске... — Веселые ребята (@VRebyata) 1 февраля 2017 г.

А вдруг Киров - это такой Твин Пикс? Агент Купер тоже в гостинице жил — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 1 февраля 2017 г.