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Главная Новости Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

02 февраля 2017, 10:12 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons, booking.com
Алексей планирует уже 4 февраля уехать в Санкт-Петербург

1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде.

 Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний. 

Навальный на своем сайте написал, что считает такое решение суда незаконным, исполнять решение суда он не собирается. В субботу, то есть 4 февраля, он планирует быть в Санкт-Петербурге на открытии избирательного штаба.

Пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш в Twitter написала, что адвокаты Навального и Офицерова планируют обжаловать меру пресечения, она пока не вступила в силу. 

Петр Офицеров во время оглашения такого решения на заседании суда спросил: если процесс закончится в пятницу, 3 февраля, то зачем мера пресечения будет длиться до 10 февраля?  

Судья на это ответил, что этот вопрос будет решен тогда, когда процесс закончится. 

Алексей Навальный тут же назвал себя узником замка и поинтересовался, кто будет оплачивать дорогостоящее проживание в отеле? 

Согласно сайту Booking.com, стандартный одноместный номер на восемь ночей в Hilton можно снять примерно за 35 000 рублей. 

Постояльцы отеля имеют доступ к бесплатному Wi-Fi, бизнес-центру и фитнес-центру. Также в отеле есть бар и ресторан.

В соцсетях отреагировали на узника Hilton по-разному.

 

 

 

 

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Комментарии 30

02 февраля 2017, 10:46 Горожанин
пусть в общаге живет ВГСХА...
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02 февраля 2017, 10:54 Горожанин
Когда с Никиткой этот Хилтон возводили, наверно не беспокоились о дороговизне.
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02 февраля 2017, 11:04 Горожани
Жирует Навальный. Редкий кировчанин за месяц получает 35 тысяч, а этот за сутки такую сумму отвалить может.
Ответить
02 февраля 2017, 11:16 Горожанин
Горожани
Жирует Навальный. Редкий кировчанин за месяц получает 35 тысяч, а этот за сутки такую сумму отвалить может.
Ты читай сначала статью,а потом в методичку смотри.За 8 ночей 35 тыс.Да и выплатят ему потом по решению ЕСПЧ эти затраты,из твоих налогов.Ну повысят их ещё.ЖКХ,проезд,Платон и т.д.Ты копи деньги.копи ум)
Ответить
02 февраля 2017, 12:08 Вот такая судебная система в России(работает под бандой воров-разворовывающую страну)
Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
Ответить
02 февраля 2017, 13:13 Горожанин
Горожанин
Ты читай сначала статью,а потом в методичку смотри.За 8 ночей 35 тыс.Да и выплатят ему потом по решению ЕСПЧ эти затраты,из твоих налогов.Ну повысят их ещё.ЖКХ,проезд,Платон и т.д.Ты копи деньги.копи ум)
Ему и за сутки 35 тысяч заплатить не в лом. У честных людей таких денег нет.
Ответить
02 февраля 2017, 13:20 Горожанин
посадили бы уже и не парились, каждый день об этом подвальном
Ответить
02 февраля 2017, 13:46 Горожанин
Горожанин
Ты читай сначала статью,а потом в методичку смотри.За 8 ночей 35 тыс.Да и выплатят ему потом по решению ЕСПЧ эти затраты,из твоих налогов.Ну повысят их ещё.ЖКХ,проезд,Платон и т.д.Ты копи деньги.копи ум)
А Олегсей дак сразу всё понизить обещает? Че там в его программе про это? А каждому дом с бассейном и павлинами всем выдаст?
Ответить
02 февраля 2017, 13:50 Горожанин
Эта кто то там из редакции на навального и всю эту шушеру подписан? Зачем этот пустой трёп сюда выкладывать?
Ответить
02 февраля 2017, 14:03 Горожанин
Горожанин
Ему и за сутки 35 тысяч заплатить не в лом. У честных людей таких денег нет.
Ты на Быкова наезжаешь?У него есть такие деньги
Ответить
02 февраля 2017, 14:05 Горожанин
Горожанин
А Олегсей дак сразу всё понизить обещает? Че там в его программе про это? А каждому дом с бассейном и павлинами всем выдаст?
Жуликов сначала посадить, первым пунктом
Ответить
02 февраля 2017, 14:14 Горожанин
Горожанин
Жуликов сначала посадить, первым пунктом
А честные и неподкупные уже где-то ждут сигнала или как на Украине:поскачем,а потом посмотрим что получится? Пустые места надо же кем-то заполнять?
Ответить
02 февраля 2017, 14:17 Поздравляю
Горожанин
А честные и неподкупные уже где-то ждут сигнала или как на Украине:поскачем,а потом посмотрим что получится? Пустые места надо же кем-то заполнять?
Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
Ответить
02 февраля 2017, 14:18 Фунтик
КПЗ ему, а не Хилтон!!
Ответить
02 февраля 2017, 14:19 Горожанин
Горожанин
А честные и неподкупные уже где-то ждут сигнала или как на Украине:поскачем,а потом посмотрим что получится? Пустые места надо же кем-то заполнять?
Жаль только, что заплатят за счет пенсионеров и других социально-незащищенных слоев населения, из налогов
Ответить
02 февраля 2017, 14:47 Горожанин
Садить на долго ВСЕ жулье, не взирая на ранг.Так сможем победить коррупцию.А ты че предлагаешь кормить этих и дальше?
Ответить
02 февраля 2017, 15:01 ????
Горожанин
Садить на долго ВСЕ жулье, не взирая на ранг.Так сможем победить коррупцию.А ты че предлагаешь кормить этих и дальше?
А про какое жулье ты говоришь?
Все знают -про жулье с многомиллиардными состояниями и все они друганы Вовы
Ответить
02 февраля 2017, 15:08 Горожанин
????
А про какое жулье ты говоришь?
Все знают -про жулье с многомиллиардными состояниями и все они друганы Вовы
ВСЕ-это значит ВСЕХ. И твоих и моих и его друганов, кто ворует у народа
Ответить
02 февраля 2017, 15:16 костя
Горожанин
ВСЕ-это значит ВСЕХ. И твоих и моих и его друганов, кто ворует у народа
Навального с Офицеровым давно пора отвезти на Мопра в изолятор а не в гостинице жить это насмешка над народом которого он грабил!Вор должен сидеть в тюрьме а не в гостиннице отдыхать и рисоваться перед прессой!
Ответить
02 февраля 2017, 15:21 Горожанин
Поздравляю
Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
Ничего он не получит. Ни копейки. Пусть скажет спасибо, если на лесоповал не отправят.
Ответить
02 февраля 2017, 15:28 Ватники!!!!-одна извилина в голове есть ?????
Поймите суть,если сможете,
Навальный раскрывает многомиллиардные $ хищения у Государства( у НАС )
Его судят -для того-чтобы его заткнуть!
Так почему ВЫ против него-если он отстаивает наши -народные интересы?????
Ответить
02 февраля 2017, 15:39 Горожанин
Горожанин
Ничего он не получит. Ни копейки. Пусть скажет спасибо, если на лесоповал не отправят.
по первому решению он уже получил.Ты телевизором не увлекайся.Читай иногда в интернете информацию
Ответить
02 февраля 2017, 15:43 Горожанин
Ватники!!!!-одна извилина в голове есть ?????
Поймите суть,если сможете,
Навальный раскрывает многомиллиардные $ хищения у Государства( у НАС )
Его судят -для того-чтобы его заткнуть!
Так почему ВЫ против него-если он отстаивает наши -народные интересы?????
Там или проплаченные тролли, или совсем отмороженные на голову.Они готовы снег жрать, терпеть повышение всех тарифов и налогов, жить в разрухе и голоде, но винить во всем этом Европу и Америку)))
Ответить
02 февраля 2017, 16:32 Горожанин
Фунтик
КПЗ ему, а не Хилтон!!
Это нам с тобой Мопра 1,а Навальным,сердюковым и Хилтон наказание.
Быкова вон как сурово наказали,из мэров аж в заксобрание перевели
Ответить
02 февраля 2017, 16:34 Горожанин
Горожанин
Садить на долго ВСЕ жулье, не взирая на ранг.Так сможем победить коррупцию.А ты че предлагаешь кормить этих и дальше?
Так у нас в кремле только солдаты из роты почетного караула останутся
А в госдуме швейцар на входе
Ответить
02 февраля 2017, 17:05 приезжий
а проституток в хилтон можно заказать? интересно сколько час
Ответить
02 февраля 2017, 17:12 Горожанин
Горожанин
по первому решению он уже получил.Ты телевизором не увлекайся.Читай иногда в интернете информацию
Ничего он не получил и не получит. Конституционный суд России разрешил российским властям и судебной системе не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат Конституции РФ или предполагают изменение правовой системы государства.
Ответить
02 февраля 2017, 17:51 Горожанин
Горожанин
Ничего он не получил и не получит. Конституционный суд России разрешил российским властям и судебной системе не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат Конституции РФ или предполагают изменение правовой системы государства.
возьми пирожок с полки и посмотри россию 24.
Ответить
02 февраля 2017, 19:00 Горожанин
Горожанин
посадили бы уже и не парились, каждый день об этом подвальном
Да нафига его в тюрьме содержать? Смертную казнь надо вводить снова.
Ответить
02 февраля 2017, 19:45 Горожанин
Горожанин
Да нафига его в тюрьме содержать? Смертную казнь надо вводить снова.
Кто же себе смертную казнь вводить будет?Акстись!
Ответить

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