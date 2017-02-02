Анита Цой на концерте в Кирове наградит местных героев

Анита Цой на концерте в Кирове планирует со сцены поблагодарить кировчан, которые отличились в городе своими поступками. Об этом редакции сообщил источник, близкий к ситуации.

Шоу артистки состоится в нашем городе в пятницу, 3 февраля. Анита Цой уже 2 февраля прилетит в Киров. Как сообщил источник редакции, у певицы есть традиция - в каждом городе она дарит подарки нескольким жителям, которые героически себя проявили.

Кировский организатор концерта Аниты Цой подтвердила эту информацию. Известно, что на концерт оставлены три билета для почетных гостей. Это действительно кировчане, которые стали героями нашего города.

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