Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города Тесты Проверить штрафы
Подарки для любимых Доступно про авто Новостройки города Рейтинги 2016 года Активный зимний отдых Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Кировской области супруги привязали сына к дереву в лесу и уехали домой

В Кировской области супруги привязали сына к дереву в лесу и уехали домой

02 февраля 2017, 11:17 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
Pixabay
Мать била сына, а однажды отправила его жить в хлев

Перед судом предстанут супруги из Котельнича, которые издевались над своим сыном. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Пара обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений: незаконном лишении человека свободы, истязаниях, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. 

Следователи выяснили, что в августе 2015 года мать и отчим решили наказать 15-летнего сына, увезли его в лес и привязали к дереву, затем они уехали. Мальчику самому удалось развязать веревки, после этого он пришел домой. В том же месяце супруги избили мальчика ремнем, затем мать отправила подростка жить в хлев. Выяснилось, что женщина в 2014-2016 годах неоднократно избивала сына.  

Летом 2016 года подросток убежал из дома и рассказал одной из местных жительниц о том, что над ним издеваются в семье. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы. Мальчика забрали из семьи. 

Мать подростка заключили под стражу, а в отношении отчима суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия мать признала свою вину частично, пояснив, что совершала все в целях воспитания, а отчим признал свою вину полностью. Сейчас материалы уголовного дела отправлены в суд

Читайте также: 

Кировские "Хрюши против" рассказали, когда выйдут в первые рейды

Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей 

Комментарии 4

02 февраля 2017, 11:24 Горожанин
Мешал им парень жизнь новую налаживать. Не вписывался в их гармонию.Реальный срок этой мымре!
Ответить
02 февраля 2017, 17:15 Горожанин
Может он наркотиками увлекся , а они пытались повлиять на него
Ответить
02 февраля 2017, 18:14 Галина
Горожанин
Может он наркотиками увлекся , а они пытались повлиять на него
Ну не такими же методами!
Ответить
03 февраля 2017, 06:15 bronislav
Заработок от 2OOO рублей за несколько кликов
в день на просмотре рекламы.
Работаем с 2010 года.
Ежедневные выплаты без задержек.
Подробнее http://llnk.ru/p/vyf31
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

Приставы принудительно доставили Навального в Киров на заседание суда Посмотреть все

Редакция рекомендует

01 февраля 2017, 16:02
10 интересных фактов: тест об известных людях на Вятке Читать
01 февраля 2017, 13:01
Что изменится с 1 февраля: бесплатная земля и новое оформление документов Читать
31 января 2017, 16:09
О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24" Читать
Посмотреть все

Полезно знать

30 января 2017, 11:34 «То, о чем предупреждают акционеры машзавода, сбывается!»
27 января 2017, 09:12 Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?

Новости России и мира

02 февраля 2017, 16:28
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
01 февраля 2017, 14:44
Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе
29 января 2017, 11:00
СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ
29 января 2017, 09:00
Члены ОНК: "Никита Белых боится, что ему отнимут ногу"
Посмотреть все

Афиша

31 января 2017, 17:39
Жителям города расскажут про вятские сказки
29 января 2017, 10:00
Рэп-певица певица Kristina Si встретится со своими поклонниками в Кирове
28 января 2017, 15:30
Нескучный weekend: вечер в честь Высоцкого и концерт группы "Пикник"
Посмотреть все

Полезно знать

27 января 2017, 09:12 Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?
30 января 2017, 11:34 «То, о чем предупреждают акционеры машзавода, сбывается!»

#ЛицаГорода

10 0
Я люблю свою работу: 10 фото кировчан из Instagram
10 0
Как прошли выходные в Кирове: 10 фото из Instagram
24 7
"Город в лицах": кировчане на "Уроках русского и литературы"
12 14
День студента: 12 фото кировских студентов из Instagram
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 11
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 3
Подборка из Instagram: 11 фото, сделанных на кировском вокзале
Смотреть все Всего альбомов: 37
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru