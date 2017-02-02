В Кировской области супруги привязали сына к дереву в лесу и уехали домой

В Кировской области супруги привязали сына к дереву в лесу и уехали домой02 февраля 2017, 11:17 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
Pixabay
Мать била сына, а однажды отправила его жить в хлев
Перед судом предстанут супруги из Котельнича, которые издевались над своим сыном. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.
Пара обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений: незаконном лишении человека свободы, истязаниях, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Следователи выяснили, что в августе 2015 года мать и отчим решили наказать 15-летнего сына, увезли его в лес и привязали к дереву, затем они уехали. Мальчику самому удалось развязать веревки, после этого он пришел домой. В том же месяце супруги избили мальчика ремнем, затем мать отправила подростка жить в хлев. Выяснилось, что женщина в 2014-2016 годах неоднократно избивала сына.
Летом 2016 года подросток убежал из дома и рассказал одной из местных жительниц о том, что над ним издеваются в семье. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы. Мальчика забрали из семьи.
Мать подростка заключили под стражу, а в отношении отчима суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе следствия мать признала свою вину частично, пояснив, что совершала все в целях воспитания, а отчим признал свою вину полностью. Сейчас материалы уголовного дела отправлены в суд.
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