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Главная Новости В Кирове школьница на улице отобрала телефон у 9-летней девочки

В Кирове школьница на улице отобрала телефон у 9-летней девочки

02 февраля 2017, 12:54 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
progorod
Все произошло на Октябрьском проспекте

В Кирове школьница на улице отобрала у девочки сотовый телефон. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кировской области.

Произошло это в минувшую среду, 1 февраля, на Октябрьском проспекте. По словам пострадавшей 9-летней девочки, телефон у нее отобрала школьница постарше. Вскоре сотрудники Росгвардии обратили внимание на 12-летнюю девочку, которая была похожа по приметам на ту, что отобрала телефон. Она шла по улице Комсомольской. 

Девочку остановили, она во всем призналась, отдала чужой телефон. Затем школьницу доставили в полицию и передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии 3

02 февраля 2017, 14:00 Горожанин
Все по плану.Назад в 90-е.Потом одежду будут снимать.Спасибо партии и правительству!
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02 февраля 2017, 15:11 бррр
Что теперь будет с ребенком, читайте здесь progorod43.ru/news/45432

И ГДЕ??? И ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ С РЕБЕНКОМ???? Вы об этом не написали! А именно так и был написан заголовок ВК!!!
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02 февраля 2017, 22:43 Офицер
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кировской области может расследовать дело, как "В Кирове школьница на улице отобрала телефон у 9-летней девочки" Это уровень войск национальной гвардии РФ.
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