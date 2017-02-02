В Кирове школьница на улице отобрала телефон у 9-летней девочки

В Кирове школьница на улице отобрала у девочки сотовый телефон. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кировской области.

Произошло это в минувшую среду, 1 февраля, на Октябрьском проспекте. По словам пострадавшей 9-летней девочки, телефон у нее отобрала школьница постарше. Вскоре сотрудники Росгвардии обратили внимание на 12-летнюю девочку, которая была похожа по приметам на ту, что отобрала телефон. Она шла по улице Комсомольской.

Девочку остановили, она во всем призналась, отдала чужой телефон. Затем школьницу доставили в полицию и передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.