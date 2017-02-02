Экс-губернатора Кировской области Николая Шаклеина подозревают в плагиате

Анализ диссертации Николая Шаклеина был опубликован 31 января на специальном ресурсе по противодействию плагиату. По результатам проверки, в научной работе директора института МГЮА почти 70 процентов текста работы имеют разного рода заимствования.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, которую Николай Шаклеин защитил еще 18 мая 2006 года, стала предметом проверки сервиса «Диссернет». Из 152 страниц, собственно, работы, которая называется «Ограничение прав и свобод человека в Российской Федерации: конституционно-правовые вопросы» на 91 странице заимствования присутствуют частично или полностью. Не нашли плагиата только на 61 странице текста.

Отметим, что диссертацию кандидата юридических наук Шаклеин защитил во время своего губернаторства в Кировской области. После политик защитил и докторскую диссертацию в 2011 году.