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Главная Новости Экс-губернатора Кировской области Николая Шаклеина подозревают в плагиате

Экс-губернатора Кировской области Николая Шаклеина подозревают в плагиате

02 февраля 2017, 14:01 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
Фото bnkirov.ru
Многочисленные заимствования у бывшего главы региона, а ныне директора Волго-Вятского института МГЮА обнаружили в диссертации 2006 года

Анализ диссертации Николая Шаклеина был опубликован 31 января на специальном ресурсе по противодействию плагиату. По результатам проверки, в научной работе директора института МГЮА почти 70 процентов текста работы имеют разного рода заимствования.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, которую Николай Шаклеин защитил еще 18 мая 2006 года, стала предметом проверки сервиса «Диссернет». Из 152 страниц, собственно, работы, которая называется «Ограничение прав и свобод человека в Российской Федерации: конституционно-правовые вопросы» на 91 странице заимствования присутствуют частично или полностью. Не нашли плагиата только на 61 странице текста.

Отметим, что диссертацию кандидата юридических наук Шаклеин защитил во время своего губернаторства в Кировской области. После политик защитил и докторскую диссертацию в 2011 году.

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Комментарии 6

02 февраля 2017, 14:25 Горожанин
Только в плагиате?)))Копайте глубже
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02 февраля 2017, 14:57 прапор
унас в Кирове все нач-ки со степе-нями успели суде,дать без труда и все они на слуху-только что толку от их степеней и кому?!
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02 февраля 2017, 15:41 Леля
Да какой из него ректор!? Позорит МГЮА, на пенсии пусть сидит, морковку на даче садит.
Дорогу молодым!
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02 февраля 2017, 16:12 Горожанин
Прокурор,что с него взять
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02 февраля 2017, 17:21 Сева
У каждого почти дипломную работу можно на такое проверить и диплома лишить!
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02 февраля 2017, 19:06 Горожанин
Сева
У каждого почти дипломную работу можно на такое проверить и диплома лишить!
Ну так,такие вот "Ректоры" и пропускают."Вор вора не обидит"
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