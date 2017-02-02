Стали известны основные причины смерти кировчан в 2016 году

Федеральная служба государственной статистики опубликовала свежую информацию о демографической ситуации в стране. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Стало известно, что городское население Кировской области в 2017 году по сравнению с началом 2016 сократилось более чем на 2 тысячи человек, а сельское население на 3 тысячи человек. В минувшем году родилось16 347 человек. Это на 207 малышей меньше, чем в 2015.

7 421 житель Кировской области решил заключить брак в 2016 году. А вот расторгнуть свои супружеские отношения решили 5 297.

В нашем регионе в 2016 году умерли 19 311 человек. Среди них 82 младенца. Среди причин смерти от заболеваний лидируют проблемы системы кровообращения и онкология. От внешних факторов больше всего жители региона умирали, потому что сами решали свести счеты с жизнью, от отравлений некачественным алкоголем и в результате ДТП.

Кстати, всего в России за 2016 год умерло 1 887 913 человек (для сравнения, в Кировской области живет 1 304 348 человек). Среди причин смертности по нашей стране лидируют также болезни системы кровообращения - 899 953 человека. От онкологии умерло 295 тысяч человек. Среди внешних причин смерти лидируют транспортные несчастные случаи - 21 570 человек и самоубийства - 22 тысячи человек.