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Стали известны основные причины смерти кировчан в 2016 году

02 февраля 2017, 20:02 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
За год в области умерли 19 тысяч человек

Федеральная служба государственной статистики опубликовала свежую информацию о демографической ситуации в стране. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Стало известно, что городское население Кировской области в 2017 году по сравнению с началом 2016  сократилось более чем на 2 тысячи человек, а сельское население на 3 тысячи человек. В минувшем году родилось16 347 человек. Это на 207 малышей меньше, чем в 2015.

7 421 житель Кировской области решил заключить брак в 2016 году. А вот расторгнуть свои супружеские отношения решили 5 297.

В нашем регионе в 2016 году умерли 19 311 человек. Среди них 82 младенца. Среди причин смерти от заболеваний лидируют проблемы системы кровообращения и онкология. От внешних факторов больше всего жители региона умирали, потому что сами решали свести счеты с жизнью, от отравлений некачественным алкоголем и в результате ДТП.

 

Кстати, всего в России за 2016 год умерло 1 887 913 человек (для сравнения, в Кировской области живет 1 304 348 человек). Среди причин смертности по нашей стране лидируют также болезни системы кровообращения  - 899 953 человека. От онкологии умерло 295 тысяч человек. Среди внешних причин смерти лидируют транспортные несчастные случаи - 21 570 человек и самоубийства - 22 тысячи человек.

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Комментарии 2

02 февраля 2017, 21:18 Горожанин
Население России вымирает
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02 февраля 2017, 22:54 Хм -не поддельный
Болезни кровообращения это инфаркты и инсульты. То есть болезни сосудистого наклона. Плохо что это не лечится в старшем возрасте и многих ожидает такая судьба, это мрачно.
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